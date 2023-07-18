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В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран

В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран - 18.07.2023 Украина.ру

В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран

Россия по-прежнему готова поставлять зерно бесплатно в развивающиеся страны. Об этом заявил журналистам 18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-07-18T12:47

2023-07-18T12:47

2023-07-18T12:47

африка

зерно

кремль

дмитрий песков

россия (рф)

новости

зарубежье

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"Вы знаете, к нашему общему сожалению речь идет о достаточно небольших количествах. Ибо от "зерновой сделки" страны Африки получили меньше всего и меньше всех. И конечно, здесь Россия свою позицию сохраняет. Мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами. Эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить", - заверил официальный представитель Кремля.Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля.Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что поставки украинского зерна не решают проблему голода. По его словам, почти за год действия сделки из украинских портов при содействии России и Турции было вывезено порядка 32 миллионов тонн сельхозпродукции. Из этого количества только 3% пошло в нуждающиеся страны Африки (Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия).

https://ukraina.ru/20230601/1046788062.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

африка, зерно, кремль, дмитрий песков, россия (рф), новости, зарубежье