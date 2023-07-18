В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран - 18.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230718/1048085354.html
В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран
В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран - 18.07.2023 Украина.ру
В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран
Россия по-прежнему готова поставлять зерно бесплатно в развивающиеся страны. Об этом заявил журналистам 18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-18T12:47
2023-07-18T12:47
африка
зерно
кремль
дмитрий песков
россия (рф)
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Вы знаете, к нашему общему сожалению речь идет о достаточно небольших количествах. Ибо от "зерновой сделки" страны Африки получили меньше всего и меньше всех. И конечно, здесь Россия свою позицию сохраняет. Мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами. Эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить", - заверил официальный представитель Кремля.Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля.Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что поставки украинского зерна не решают проблему голода. По его словам, почти за год действия сделки из украинских портов при содействии России и Турции было вывезено порядка 32 миллионов тонн сельхозпродукции. Из этого количества только 3% пошло в нуждающиеся страны Африки (Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия).
https://ukraina.ru/20230601/1046788062.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
африка, зерно, кремль, дмитрий песков, россия (рф), новости, зарубежье
Африка, зерно, Кремль, Дмитрий Песков, Россия (РФ), Новости, Зарубежье

В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран

12:47 18.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия по-прежнему готова поставлять зерно бесплатно в развивающиеся страны. Об этом заявил журналистам 18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Вы знаете, к нашему общему сожалению речь идет о достаточно небольших количествах. Ибо от "зерновой сделки" страны Африки получили меньше всего и меньше всех. И конечно, здесь Россия свою позицию сохраняет. Мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами. Эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить", - заверил официальный представитель Кремля.
Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля.
Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что поставки украинского зерна не решают проблему голода. По его словам, почти за год действия сделки из украинских портов при содействии России и Турции было вывезено порядка 32 миллионов тонн сельхозпродукции. Из этого количества только 3% пошло в нуждающиеся страны Африки (Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия).
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 10:38
Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и АфрикиРФ, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжает выполнять обязательства надежного поставщика зерновых, закрепляясь благодаря этому и на новых рынках, российская пшеница уже не торгуется с дисконтом к европейской, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина, передает РИА Новости
 
АфриказерноКремльДмитрий ПесковРоссия (РФ)НовостиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
14:19Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме
14:157 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
14:14Роман Блашко: кто он
14:14День рождения Евтушенко. Очередь за русской поэзией
13:59В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов
13:57В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
13:56Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт
13:48Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
13:48"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля
13:19В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
13:19Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
13:18Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков
13:16Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе
13:09Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО
12:47В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран
12:46Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту
12:33Ван Ивэй: кто он
12:18Лукашенко подписал закон о народном ополчении
12:17Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Лента новостейМолния