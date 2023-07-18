Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт - 18.07.2023 Украина.ру
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Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт
Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт - 18.07.2023 Украина.ру
Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт
Без тактических корректировок в ВСУ поставки западного вооружения не изменят ситуацию на фронте. Об этом рассказал в интервью Der Tagesspiegel старший научный сотрудник-консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади
2023-07-18T13:56
2023-07-18T13:56
новости
всу
потери всу
наступление
сво
бпла
операции
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Военный эксперт Франц-Стефан Гади сейчас находится в зоне спецоперации на Украине, на подконтрольной Киеву территории. Он побеседовал с офицерами ВСУ и командирами бригад, а также с высшими чинами украинской разведки. После этого эксперт рассказал о текущей обстановке на фронте и в рядах ВСУ.По мнению Гади, контрнаступление ВСУ велось преимущественно пехотой на уровне войск и рот при поддержке артиллерийского огня на большинстве участков фронта. Украинские военные не умеют действовать синхронно и поэтому терпят поражение на поле боя. Украина будет проигрывать до тех пор, пока ВСУ не научатся проводить масштабные операции, добавил он. По его мнению, дополнительные поставки Западом ракет ATACMS, систем ПВО, боевых танков или бронетранспортеров очень важны, но без тактических корректировок они вряд ли повлияют на ситуацию.По мнению Гади, атаки ВСУ должны стать более системными и регулярными. В противном случае украинское командование продолжит "кровавую битву на истощение", в которую постоянно будут втягиваться резервные части.Журналисты Der Tagesspiegel подчеркнули, что до разговора с экспертом предполагали о большом преимуществе обученных на Западе украинских войск. Картина, которую им обрисовал Гади, полностью не соответствует европейским ожиданиям.Украина предприняла попытку атаки на Крым с помощью 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны России. При этом 17 украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.Накануне два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Керченской переправы. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.Россия сможет решать задачи СВО уже имеющимся личным составом войск, если будет активно применять современные виды вооружений. Что касается танков, то российский танк Т-90М "Прорыв" по своим характеристикам не уступает "Абрамсам" и "Леопардам". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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новости, всу, потери всу, наступление, сво, бпла, операции
Новости, ВСУ, потери ВСУ, наступление, СВО, БПЛА, операции

Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт

13:56 18.07.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Без тактических корректировок в ВСУ поставки западного вооружения не изменят ситуацию на фронте. Об этом рассказал в интервью Der Tagesspiegel старший научный сотрудник-консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади
Военный эксперт Франц-Стефан Гади сейчас находится в зоне спецоперации на Украине, на подконтрольной Киеву территории. Он побеседовал с офицерами ВСУ и командирами бригад, а также с высшими чинами украинской разведки. После этого эксперт рассказал о текущей обстановке на фронте и в рядах ВСУ.
По мнению Гади, контрнаступление ВСУ велось преимущественно пехотой на уровне войск и рот при поддержке артиллерийского огня на большинстве участков фронта.
"Поэтому прогресс [наступления ВСУ] измеряется не в километрах, а в метрах", - констатировал эксперт.
Украинские военные не умеют действовать синхронно и поэтому терпят поражение на поле боя. Украина будет проигрывать до тех пор, пока ВСУ не научатся проводить масштабные операции, добавил он.
По его мнению, дополнительные поставки Западом ракет ATACMS, систем ПВО, боевых танков или бронетранспортеров очень важны, но без тактических корректировок они вряд ли повлияют на ситуацию.
"Некоторые украинские атаки были остановлены российской пехотой с помощью противотанковых ракет еще до того, как они достигли первого российского минного поля", — сказал эксперт.
По мнению Гади, атаки ВСУ должны стать более системными и регулярными. В противном случае украинское командование продолжит "кровавую битву на истощение", в которую постоянно будут втягиваться резервные части.
Журналисты Der Tagesspiegel подчеркнули, что до разговора с экспертом предполагали о большом преимуществе обученных на Западе украинских войск. Картина, которую им обрисовал Гади, полностью не соответствует европейским ожиданиям.
Украина предприняла попытку атаки на Крым с помощью 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны России. При этом 17 украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.
Накануне два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Керченской переправы. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.
Россия сможет решать задачи СВО уже имеющимся личным составом войск, если будет активно применять современные виды вооружений. Что касается танков, то российский танк Т-90М "Прорыв" по своим характеристикам не уступает "Абрамсам" и "Леопардам". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Вчера, 17:19
Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"Генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов объяснил, как будут защищать Крымский мост и что нужно делать, чтобы остановить диверсии ВСУ на гражданских объектах России
 
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