Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта - 17.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230717/1048063588.html
Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта
Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта - 17.07.2023 Украина.ру
Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ "О комендантском часе на территории Херсонской области" в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом он сообщил 17 июля в телеграм-канале
2023-07-17T14:22
2023-07-17T14:22
крымский мост
сальдо
херсонская область
новости
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0513845384d72dc6628aa62346da849e.jpg
"В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь", - указал он.До этого он заверил, что Херсонская область включится по полной в организацию транспортной доступности с Крымом. По его словам, на пунктах пропуска с полуостровом примут меры для ускорения досмотра людей и машин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ukraina.ru/20230717/1048060251.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9444c07983ab55ace1d2a9b41548a7b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крымский мост, сальдо, херсонская область, новости, новые регионы
Крымский мост, Сальдо, Херсонская область, Новости, Новые регионы

Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта

14:22 17.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ "О комендантском часе на территории Херсонской области" в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом он сообщил 17 июля в телеграм-канале
"В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь", - указал он.
До этого он заверил, что Херсонская область включится по полной в организацию транспортной доступности с Крымом.
По его словам, на пунктах пропуска с полуостровом примут меры для ускорения досмотра людей и машин.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
13:29
Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕОВ понедельник, 17 июля, рано утром произошла диверсия на Крымском мосту. Из-за повреждения полотна все машины развернули на сухопутный коридор, через новые территории, на Джанкой и Армянск
 
Крымский мостСальдоХерсонская областьНовостиНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Великобритания ввела 14 новых санкций против России
16:00Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым
16:0080 лет началу битвы за Донбасс: Изюм-Барвенковская наступательная операция
15:51Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить
15:19Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео
15:00Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост
14:52"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами
14:26Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
14:22Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта
14:17Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
13:49Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
13:31Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
13:29Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО
13:29Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
13:25Подрыв Крымского моста, остановка "зерновой сделки". Главное на Украине на 13:00 17 июля
13:08Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
13:07Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
12:56В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
12:36"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
12:33В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
Лента новостейМолния