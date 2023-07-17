https://ukraina.ru/20230717/1048063588.html

Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта

Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта - 17.07.2023 Украина.ру

Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ "О комендантском часе на территории Херсонской области" в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом он сообщил 17 июля в телеграм-канале

2023-07-17T14:22

2023-07-17T14:22

2023-07-17T14:22

крымский мост

сальдо

херсонская область

новости

новые регионы

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"В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь", - указал он.До этого он заверил, что Херсонская область включится по полной в организацию транспортной доступности с Крымом. По его словам, на пунктах пропуска с полуостровом примут меры для ускорения досмотра людей и машин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

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крымский мост, сальдо, херсонская область, новости, новые регионы