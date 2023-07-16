"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов - 16.07.2023 Украина.ру
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"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов
"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов - 16.07.2023 Украина.ру
"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов
Моральный авторитет США не пострадал после решения Штатов передать Украине кассетные боеприпасы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News
2023-07-16T18:03
2023-07-16T18:03
новости
сша
украина
россия (рф)
зарубежье
джейк салливан
джо байден
кассетные боеприпасы
владимир путин
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Президент США Джо Байден полон решимости не оставить Украину без оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Отвечая на вопрос, пострадал ли моральный авторитет США после передачи Киеву кассетных боеприпасов, Салливан ответил отрицательно.По его словам, для США гораздо важнее продолжать предоставлять Киеву вооружение.7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. А уже 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Боеприпасы такого типа запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов. В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230716/1048045809.html
https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия (рф), зарубежье, джейк салливан, джо байден, кассетные боеприпасы, владимир путин
Новости, США, Украина, Россия (РФ), Зарубежье, Джейк Салливан, Джо Байден, кассетные боеприпасы, Владимир Путин

"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов

18:03 16.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Моральный авторитет США не пострадал после решения Штатов передать Украине кассетные боеприпасы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News
Президент США Джо Байден полон решимости не оставить Украину без оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Отвечая на вопрос, пострадал ли моральный авторитет США после передачи Киеву кассетных боеприпасов, Салливан ответил отрицательно.

"Наш моральный авторитет не изменился“, - сказал Салливан.

По его словам, для США гораздо важнее продолжать предоставлять Киеву вооружение.
"Мы попросту не собираемся оставить Украину безоружной. Президент в этом вопросе полон решимости", - добавил он.
7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. А уже 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Боеприпасы такого типа запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов. В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.
Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.
Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиСШАУкраинаРоссия (РФ)ЗарубежьеДжейк СалливанДжо Байденкассетные боеприпасыВладимир Путин
 
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