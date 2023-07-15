https://ukraina.ru/20230715/1048034929.html
"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили
"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили - 15.07.2023 Украина.ру
"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлена попытка польского врача похитить анализы Михаила Саакашвили, который в настоящее время содержится в тюремной больнице
2023-07-15T11:08
2023-07-15T11:08
2023-07-15T11:08
новости
саакашвили
грузия
польша
врач
анализы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/94/1032379483_0:0:1234:695_1920x0_80_0_0_1012d65b03e006367cfd0a93af847bc9.jpg
Польские врачи с санкции властей Грузии имеют возможность наблюдать за здоровьем бывшего грузинского президента. Врач из Польши не смог объяснить мотивы своего поступка. Пенитенциарная служба Грузии решила обнародовать подробности происшествия и призвала всех воздерживаться от "провокационных действий". В начале июля Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.
https://ukraina.ru/20230714/1048026242.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/94/1032379483_0:0:1234:927_1920x0_80_0_0_ce06ddaf2b986bb0519447922cb87238.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, саакашвили, грузия, польша, врач, анализы, украина
Новости, Саакашвили, Грузия, Польша, врач, анализы, Украина
"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлена попытка польского врача похитить анализы Михаила Саакашвили, который в настоящее время содержится в тюремной больнице
Польские врачи с санкции властей Грузии имеют возможность наблюдать за здоровьем бывшего грузинского президента.
"Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу анализ, взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался вынести его, спрятав в обувь", - говорится в сообщении.
Врач из Польши не смог объяснить мотивы своего поступка. Пенитенциарная служба Грузии решила обнародовать подробности происшествия и призвала всех воздерживаться от "провокационных действий".
В начале июля Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.