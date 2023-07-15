https://ukraina.ru/20230715/1048034929.html

"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили

"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили - 15.07.2023 Украина.ру

"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлена попытка польского врача похитить анализы Михаила Саакашвили, который в настоящее время содержится в тюремной больнице

2023-07-15T11:08

2023-07-15T11:08

2023-07-15T11:08

новости

саакашвили

грузия

польша

врач

анализы

украина

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Польские врачи с санкции властей Грузии имеют возможность наблюдать за здоровьем бывшего грузинского президента. Врач из Польши не смог объяснить мотивы своего поступка. Пенитенциарная служба Грузии решила обнародовать подробности происшествия и призвала всех воздерживаться от "провокационных действий". В начале июля Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.

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новости, саакашвили, грузия, польша, врач, анализы, украина