"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили - 15.07.2023 Украина.ру
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"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили
"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили - 15.07.2023 Украина.ру
"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлена попытка польского врача похитить анализы Михаила Саакашвили, который в настоящее время содержится в тюремной больнице
2023-07-15T11:08
2023-07-15T11:08
новости
саакашвили
грузия
польша
врач
анализы
украина
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Польские врачи с санкции властей Грузии имеют возможность наблюдать за здоровьем бывшего грузинского президента. Врач из Польши не смог объяснить мотивы своего поступка. Пенитенциарная служба Грузии решила обнародовать подробности происшествия и призвала всех воздерживаться от "провокационных действий". В начале июля Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.
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новости, саакашвили, грузия, польша, врач, анализы, украина
Новости, Саакашвили, Грузия, Польша, врач, анализы, Украина

"Непонятный инцидент": польский врач пытался спрятать в ботинке анализы Саакашвили

11:08 15.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил СаакашвилиМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Саакашвили
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Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлена попытка польского врача похитить анализы Михаила Саакашвили, который в настоящее время содержится в тюремной больнице
Польские врачи с санкции властей Грузии имеют возможность наблюдать за здоровьем бывшего грузинского президента.

"Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу анализ, взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался вынести его, спрятав в обувь", - говорится в сообщении.

Врач из Польши не смог объяснить мотивы своего поступка. Пенитенциарная служба Грузии решила обнародовать подробности происшествия и призвала всех воздерживаться от "провокационных действий".
В начале июля Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.
 
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