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Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона

Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона - 15.07.2023 Украина.ру

Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона

Бывший украинский режиссер, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов стал обладателем высшей награды Франции - Ордена почетного легиона. Сообщение об этом вечером 14 июля опубликовало в соцсетях французское посольство на Украине

2023-07-15T09:08

2023-07-15T09:08

2023-07-15T09:08

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Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии за терроризм. В сентябре 2019 года он вернулся на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. После начала СВО влился в ряды украинской армии. Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручал посол Этьен де Понсен. Церемония состоялась в Софийском соборе в Киеве. В настоящий момент Сенцов проходит курс восстановления после ранения. Недавно он получил звание младшего лейтенанта. Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм "Гамер", отмеченный премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма "Носорог" о 1990-х годах.В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении "За единую Украину". В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию "Правого сектора"*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.По информации украинских СМИ Сенцов отправился на фронт в феврале 2022 года и сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220811/1037530102.html

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новости, украина, олег сенцов, франция, орден, всу