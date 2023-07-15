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Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона
Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона - 15.07.2023 Украина.ру
Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона
Бывший украинский режиссер, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов стал обладателем высшей награды Франции - Ордена почетного легиона. Сообщение об этом вечером 14 июля опубликовало в соцсетях французское посольство на Украине
2023-07-15T09:08
2023-07-15T09:08
2023-07-15T09:08
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Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии за терроризм. В сентябре 2019 года он вернулся на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. После начала СВО влился в ряды украинской армии. Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручал посол Этьен де Понсен. Церемония состоялась в Софийском соборе в Киеве. В настоящий момент Сенцов проходит курс восстановления после ранения. Недавно он получил звание младшего лейтенанта. Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм "Гамер", отмеченный премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма "Носорог" о 1990-х годах.В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении "За единую Украину". В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию "Правого сектора"*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.По информации украинских СМИ Сенцов отправился на фронт в феврале 2022 года и сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.*Деятельность организации запрещена в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, олег сенцов, франция, орден, всу
Новости, Украина, Олег Сенцов, Франция, орден, ВСУ
Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легиона
Бывший украинский режиссер, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов стал обладателем высшей награды Франции - Ордена почетного легиона. Сообщение об этом вечером 14 июля опубликовало в соцсетях французское посольство на Украине
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии за терроризм. В сентябре 2019 года он вернулся на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. После начала СВО влился в ряды украинской армии.
Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручал посол Этьен де Понсен. Церемония состоялась в Софийском соборе в Киеве.
"Награда, которую мы вручаем, является еще одним свидетельством поддержки со стороны Франции вашей борьбы во время заключения", - сказал посол.
В настоящий момент Сенцов проходит курс восстановления после ранения. Недавно он получил звание младшего лейтенанта.
Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм "Гамер", отмеченный премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма "Носорог" о 1990-х годах.
В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении "За единую Украину". В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию "Правого сектора"*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
По информации украинских СМИ Сенцов отправился на фронт в феврале 2022 года и сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
*Деятельность организации запрещена в РФ