https://ukraina.ru/20230714/1048029247.html

Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе

Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе - 14.07.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе

Сейчас в мире идет нормальная конкуренция разных форм социальной организации общества, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-07-14T17:40

2023-07-14T17:40

2023-07-14T17:40

интервью

сергей марков

запад

закон

иран

цивилизация

госдума

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Депутаты российской Государственной думы 14 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, полностью запрещающий возможность смены пола в России.- Сергей Александрович, это демонстрация нашей приверженности к провозглашённому курсу на традиционные ценности?- Этот закон служит преградой от той вакханалии, которая есть на Западе. Там к смене пола относятся так же легко, как к смене места жительства или одежды. Это недопустимо, особенно, когда дело касается людей, которые еще не могут принимать сознательные решения - речь идет о детях и подростках. О возможности манипулировать психологией детей и принуждать их к разрушению своего традиционного гендерного статуса.Это является одной из моделей регулирования отношений между полами. На Западе - своя модель. Мы предлагаем свою. Это различные формы человеческого общежития. У нас они ближе к традиционным ценностям, традиционным религиям. У них они ближе к либертарианским и социо-техническим моделям жизни общества, когда какие-то структуры могут манипулировать и менять национальную, религиозную и гендерную идентичность.То есть это формирование различных форм человеческой цивилизации. Идет нормальная конкуренция тех или иных форм социальной организации общества.- Интересно, что в Иране такие операции проводятся, несмотря на суровую религиозную доктрину.- Это новая проблема и в большинстве стран нет никакого регулирования вообще. И мы одна из первых стран, которая предлагает юридическое оформление этих процессов. Я бы не педалировал чрезмерную антизападность, горделивость. Человеческая цивилизация предполагает разные формы организации человеческой жизни, и они равноценны. Наш подход заключается в том, что мы никому не должны навязывать свой, но и должны требовать от Запада, чтобы он не считал свой единственно возможным и лучшим.- А столь разные формы могут существовать более-менее мирно в будущем?- На протяжении тысячелетий различные социальные формы друг с другом сосуществуют и находятся в той или иной степени конфликтности. А конфликтность между ними неизбежна. Задача политиков заключается в том, чтобы эта конфликтность была вписана в рамки, и мы двигались ко все более мирным формам конфликта, которые принимали бы форму конкуренции за людей.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, сергей марков, запад, закон, иран, цивилизация, госдума