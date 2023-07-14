Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе - 14.07.2023 Украина.ру
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Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе
Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе - 14.07.2023 Украина.ру
Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе
Сейчас в мире идет нормальная конкуренция разных форм социальной организации общества, считает директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-07-14T17:40
2023-07-14T17:40
интервью
сергей марков
запад
закон
иран
цивилизация
госдума
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Депутаты российской Государственной думы 14 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, полностью запрещающий возможность смены пола в России.- Сергей Александрович, это демонстрация нашей приверженности к провозглашённому курсу на традиционные ценности?- Этот закон служит преградой от той вакханалии, которая есть на Западе. Там к смене пола относятся так же легко, как к смене места жительства или одежды. Это недопустимо, особенно, когда дело касается людей, которые еще не могут принимать сознательные решения - речь идет о детях и подростках. О возможности манипулировать психологией детей и принуждать их к разрушению своего традиционного гендерного статуса.Это является одной из моделей регулирования отношений между полами. На Западе - своя модель. Мы предлагаем свою. Это различные формы человеческого общежития. У нас они ближе к традиционным ценностям, традиционным религиям. У них они ближе к либертарианским и социо-техническим моделям жизни общества, когда какие-то структуры могут манипулировать и менять национальную, религиозную и гендерную идентичность.То есть это формирование различных форм человеческой цивилизации. Идет нормальная конкуренция тех или иных форм социальной организации общества.- Интересно, что в Иране такие операции проводятся, несмотря на суровую религиозную доктрину.- Это новая проблема и в большинстве стран нет никакого регулирования вообще. И мы одна из первых стран, которая предлагает юридическое оформление этих процессов. Я бы не педалировал чрезмерную антизападность, горделивость. Человеческая цивилизация предполагает разные формы организации человеческой жизни, и они равноценны. Наш подход заключается в том, что мы никому не должны навязывать свой, но и должны требовать от Запада, чтобы он не считал свой единственно возможным и лучшим.- А столь разные формы могут существовать более-менее мирно в будущем?- На протяжении тысячелетий различные социальные формы друг с другом сосуществуют и находятся в той или иной степени конфликтности. А конфликтность между ними неизбежна. Задача политиков заключается в том, чтобы эта конфликтность была вписана в рамки, и мы двигались ко все более мирным формам конфликта, которые принимали бы форму конкуренции за людей.
https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сергей марков, запад, закон, иран, цивилизация, госдума
Интервью, Сергей Марков, Запад, Закон, Иран, цивилизация, Госдума

Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе

17:40 14.07.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Сейчас в мире идет нормальная конкуренция разных форм социальной организации общества, считает директор Института политических исследований Сергей Марков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Депутаты российской Государственной думы 14 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, полностью запрещающий возможность смены пола в России.
- Сергей Александрович, это демонстрация нашей приверженности к провозглашённому курсу на традиционные ценности?
- Этот закон служит преградой от той вакханалии, которая есть на Западе. Там к смене пола относятся так же легко, как к смене места жительства или одежды.
Это недопустимо, особенно, когда дело касается людей, которые еще не могут принимать сознательные решения - речь идет о детях и подростках. О возможности манипулировать психологией детей и принуждать их к разрушению своего традиционного гендерного статуса.
Это является одной из моделей регулирования отношений между полами. На Западе - своя модель. Мы предлагаем свою. Это различные формы человеческого общежития.
У нас они ближе к традиционным ценностям, традиционным религиям. У них они ближе к либертарианским и социо-техническим моделям жизни общества, когда какие-то структуры могут манипулировать и менять национальную, религиозную и гендерную идентичность.
То есть это формирование различных форм человеческой цивилизации. Идет нормальная конкуренция тех или иных форм социальной организации общества.
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 11:58
Сергей Марков: кто онПолитолог, директор Института политических исследований
- Интересно, что в Иране такие операции проводятся, несмотря на суровую религиозную доктрину.
- Это новая проблема и в большинстве стран нет никакого регулирования вообще. И мы одна из первых стран, которая предлагает юридическое оформление этих процессов.
Я бы не педалировал чрезмерную антизападность, горделивость. Человеческая цивилизация предполагает разные формы организации человеческой жизни, и они равноценны.
Наш подход заключается в том, что мы никому не должны навязывать свой, но и должны требовать от Запада, чтобы он не считал свой единственно возможным и лучшим.
- А столь разные формы могут существовать более-менее мирно в будущем?
- На протяжении тысячелетий различные социальные формы друг с другом сосуществуют и находятся в той или иной степени конфликтности. А конфликтность между ними неизбежна.
Задача политиков заключается в том, чтобы эта конфликтность была вписана в рамки, и мы двигались ко все более мирным формам конфликта, которые принимали бы форму конкуренции за людей.
 
ИнтервьюСергей МарковЗападЗаконИранцивилизацияГосдума
 
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