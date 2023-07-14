https://ukraina.ru/20230714/1048019666.html

Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео

Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео - 14.07.2023 Украина.ру

Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 14.07.2023

2023-07-14T14:07

2023-07-14T14:07

2023-07-14T14:07

николай стариков

видео

россия (рф)

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зерновая сделка

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях окончания зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО для Украины и оценил опасность поставок Западом дальнобойных ракет на Украину. 0:45 – конец зерновой сделки: последствия для Украины, России и Турции; 5:35 – "замечательный" для Украины саммит НАТО: большие подарки, обнимашки и геноцид на Волыни; 10:01 – недовольство невиданными успехами: что говорил Зеленский до и после саммита НАТО в Вильнюсе; 13:45 – ввод войск НАТО на Украину и другие "новогодние подачки" НАТО; 17:32 – помогут ли поставки британских ракет украинскому наступлению;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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