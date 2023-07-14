https://ukraina.ru/20230714/1048019666.html
Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео
Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео - 14.07.2023 Украина.ру
Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 14.07.2023
2023-07-14T14:07
2023-07-14T14:07
2023-07-14T14:07
николай стариков
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
storm shadow
турция
нато
зерновая сделка
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях окончания зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО для Украины и оценил опасность поставок Западом дальнобойных ракет на Украину. 0:45 – конец зерновой сделки: последствия для Украины, России и Турции; 5:35 – "замечательный" для Украины саммит НАТО: большие подарки, обнимашки и геноцид на Волыни; 10:01 – недовольство невиданными успехами: что говорил Зеленский до и после саммита НАТО в Вильнюсе; 13:45 – ввод войск НАТО на Украину и другие "новогодние подачки" НАТО; 17:32 – помогут ли поставки британских ракет украинскому наступлению;
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай стариков, видео, россия (рф), украина, сво, всу, storm shadow , турция, нато, зерновая сделка, вильнюс, видео
Николай Стариков, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Storm Shadow , Турция, НАТО, зерновая сделка, Вильнюс
Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях окончания зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО для Украины и оценил опасность поставок Западом дальнобойных ракет на Украину.
0:45 – конец зерновой сделки: последствия для Украины, России и Турции;
5:35 – "замечательный" для Украины саммит НАТО: большие подарки, обнимашки и геноцид на Волыни;
10:01 – недовольство невиданными успехами: что говорил Зеленский до и после саммита НАТО в Вильнюсе;
13:45 – ввод войск НАТО на Украину и другие "новогодние подачки" НАТО;
17:32 – помогут ли поставки британских ракет украинскому наступлению;