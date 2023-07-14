https://ukraina.ru/20230714/1048009957.html

"Пусть исполнят обещание". Путин допустил приостановку зерновой сделки

"Пусть исполнят обещание". Путин допустил приостановку зерновой сделки - 14.07.2023 Украина.ру

"Пусть исполнят обещание". Путин допустил приостановку зерновой сделки

Россия может приостановить участие в зерновой сделке до того момента, когда будут выполнены все обещанные условия. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью журналистам 13 июля

2023-07-14T10:34

2023-07-14T10:34

2023-07-14T10:34

новости

зерновая сделка

владимир путин

оон

антониу гутерреш

россия (рф)

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Российская Федерация может на время приостановить своё участие в зерновой сделке, сказал Путин. Россия продолжит участие в зерновой инициативе после после того, как будут выполнены данные обещания, отметил президент.По мнению Путина, западные партнёры постоянно твердят о продлении зерновой сделки, но для начала они должны выполнить свои обязательства по отношению к России. Он добавил, что пока со стороны ООН не получается выполнять условия соглашения.Российский лидер подчеркнул, что со своей стороны Россия готова ждать выполнения условий столько, сколько необходимо. "Мы подумаем. Еще несколько дней есть. Мы подумаем, как поступить", - заключил Путин.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду заявил, что якобы направил президенту России письмо, в котором был поднят вопрос продления зерновой сделки. Однако в Кремле заявили, что такого письма Владимир Путин не получал.Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть. Об этом заявил журналистам 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую в прошлом году подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна удобрений по из трех черноморский портов, включая Одессу. Зерновая сделка является первой частью пакетной договоренности.Вторая часть подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и сельхозтехники, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.

https://ukraina.ru/20230713/1047994140.html

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новости, зерновая сделка, владимир путин, оон, антониу гутерреш, россия (рф)