Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией
10:06 13.07.2023 (обновлено: 10:55 13.07.2023)
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев
В обращении к своим подчинённым Попов отмечал, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению".
"Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко", — сказал Попов.
По словам Попова, после доклада "старшие начальники почувствовали какую-то опасность и стремительно, за один световой день" составили приказ об его отстранении от службы. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин.
Попов сообщил, что сейчас ждёт "дальнейшую свою судьбу военную, её изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы".
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении командующего 58-й армии Ивана Попова одним из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".
В министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
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