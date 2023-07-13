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Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией

Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией - 13.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев

2023-07-13T10:06

2023-07-13T10:06

2023-07-13T10:55

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В обращении к своим подчинённым Попов отмечал, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению".По словам Попова, после доклада "старшие начальники почувствовали какую-то опасность и стремительно, за один световой день" составили приказ об его отстранении от службы. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин.Попов сообщил, что сейчас ждёт "дальнейшую свою судьбу военную, её изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы".Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении командующего 58-й армии Ивана Попова одним из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".В министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

https://ukraina.ru/20230712/1047955442.html

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новости, россия (рф), минобороны рф, генерал, иван попов