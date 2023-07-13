Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией - 13.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией
Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией - 13.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев
2023-07-13T10:06
2023-07-13T10:55
новости
россия (рф)
минобороны рф
генерал
иван попов
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В обращении к своим подчинённым Попов отмечал, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению".По словам Попова, после доклада "старшие начальники почувствовали какую-то опасность и стремительно, за один световой день" составили приказ об его отстранении от службы. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин.Попов сообщил, что сейчас ждёт "дальнейшую свою судьбу военную, её изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы".Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении командующего 58-й армии Ивана Попова одним из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".В министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
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новости, россия (рф), минобороны рф, генерал, иван попов
Новости, Россия (РФ), Минобороны РФ, генерал, Иван Попов

Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией

10:06 13.07.2023 (обновлено: 10:55 13.07.2023)
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев
В обращении к своим подчинённым Попов отмечал, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению".

"Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко", — сказал Попов.

По словам Попова, после доклада "старшие начальники почувствовали какую-то опасность и стремительно, за один световой день" составили приказ об его отстранении от службы. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин.
Попов сообщил, что сейчас ждёт "дальнейшую свою судьбу военную, её изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы".
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении командующего 58-й армии Ивана Попова одним из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".
В министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
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Доброволец Ярослав Манцевич: Россия проигрывает ВСУ по вооружениям, но русский дух не победитьВооружения ВСУ поменялись кардинально, но у России достаточно боеприпасов и опыта, чтобы им противостоять. Ажиотаж вокруг Бахмута создан искусственно, чтобы Зеленский тратил человеческие и финансовые ресурсы Украины. Сейчас важно другое — нам нужно объединиться и победить в этой войне
 
НовостиРоссия (РФ)Минобороны РФгенералИван Попов
 
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