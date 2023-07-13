Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине - 13.07.2023 Украина.ру
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Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине
Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине - 13.07.2023 Украина.ру
Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине
Турция готова стать посредником в урегулировании украинского конфликта, если поступит такое предложение. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по окончании саммита НАТО 12 июля
2023-07-13T10:08
2023-07-13T10:08
новости
турция
эрдоган
украина
посредник
россия (рф)
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Если стороны конфликта примут предложение Турции о посредничестве, то "мы с удовольствием приступим к этой задаче", сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара готова реализовать потенциал.По словам Эрдогана, Турция является единственной страной, которая встречается с лидерами России и Украины. Анкара выступает за установление мира между Россией и Украиной, и считает, что в таком случае не будет проигравших.На днях Эрдоган выдал Украине находившихся в Турции главарей "Азова"* и других захваченных в подземельях завода "Азовсталь" командиров украинских вооружённых формирований.Это было сделано в нарушение действующих договорённостей, согласно которым "азовцы"* должны были оставаться на территории Турции до конца вооружённой фазы украинского кризиса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия понимает, какое давление оказывается на Турцию. По его словам, произошедшее является нарушением имеющихся соглашений, и Эрдоган не ставил Москву в известность по поводу своих намерений.Турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу отметил, что Эрдоган оказался в сложном положении из-за экономической ситуации в Турции. Недавние выборы в стране прошли на фоне больших проблем с госбюджетом. "Бюджет был на нуле", — сообщил Асалыоглу.Ему нужна финансовая поддержка, и в настоящее время её может предоставить только Запад — США, Британия, Евросоюз. Поэтому он и делает такие вещи", — считает политолог.*запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, турция, эрдоган, украина, посредник, россия (рф)
Новости, Турция, Эрдоган, Украина, посредник, Россия (РФ)

Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине

10:08 13.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Турция готова стать посредником в урегулировании украинского конфликта, если поступит такое предложение. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по окончании саммита НАТО 12 июля
Если стороны конфликта примут предложение Турции о посредничестве, то "мы с удовольствием приступим к этой задаче", сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара готова реализовать потенциал.
"На данный момент такого предложения (по посредничеству. – Ред.) не поступало", - сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Турция является единственной страной, которая встречается с лидерами России и Украины. Анкара выступает за установление мира между Россией и Украиной, и считает, что в таком случае не будет проигравших.
На днях Эрдоган выдал Украине находившихся в Турции главарей "Азова"* и других захваченных в подземельях завода "Азовсталь" командиров украинских вооружённых формирований.
Это было сделано в нарушение действующих договорённостей, согласно которым "азовцы"* должны были оставаться на территории Турции до конца вооружённой фазы украинского кризиса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия понимает, какое давление оказывается на Турцию. По его словам, произошедшее является нарушением имеющихся соглашений, и Эрдоган не ставил Москву в известность по поводу своих намерений.
Турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу отметил, что Эрдоган оказался в сложном положении из-за экономической ситуации в Турции. Недавние выборы в стране прошли на фоне больших проблем с госбюджетом. "Бюджет был на нуле", — сообщил Асалыоглу.
Ему нужна финансовая поддержка, и в настоящее время её может предоставить только Запад — США, Британия, Евросоюз. Поэтому он и делает такие вещи", — считает политолог.
*запрещенная в РФ террористическая организация.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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