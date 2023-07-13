https://ukraina.ru/20230713/1047986825.html

Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине

Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине - 13.07.2023 Украина.ру

Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине

Турция готова стать посредником в урегулировании украинского конфликта, если поступит такое предложение. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по окончании саммита НАТО 12 июля

2023-07-13T10:08

2023-07-13T10:08

2023-07-13T10:08

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турция

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россия (рф)

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Если стороны конфликта примут предложение Турции о посредничестве, то "мы с удовольствием приступим к этой задаче", сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара готова реализовать потенциал.По словам Эрдогана, Турция является единственной страной, которая встречается с лидерами России и Украины. Анкара выступает за установление мира между Россией и Украиной, и считает, что в таком случае не будет проигравших.На днях Эрдоган выдал Украине находившихся в Турции главарей "Азова"* и других захваченных в подземельях завода "Азовсталь" командиров украинских вооружённых формирований.Это было сделано в нарушение действующих договорённостей, согласно которым "азовцы"* должны были оставаться на территории Турции до конца вооружённой фазы украинского кризиса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия понимает, какое давление оказывается на Турцию. По его словам, произошедшее является нарушением имеющихся соглашений, и Эрдоган не ставил Москву в известность по поводу своих намерений.Турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу отметил, что Эрдоган оказался в сложном положении из-за экономической ситуации в Турции. Недавние выборы в стране прошли на фоне больших проблем с госбюджетом. "Бюджет был на нуле", — сообщил Асалыоглу.Ему нужна финансовая поддержка, и в настоящее время её может предоставить только Запад — США, Британия, Евросоюз. Поэтому он и делает такие вещи", — считает политолог.*запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230712/1047968906.html

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новости, турция, эрдоган, украина, посредник, россия (рф)