Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео - 11.07.2023 Украина.ру
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Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео
Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео - 11.07.2023 Украина.ру
Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео
Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"*, а также оценил... Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T15:36
2023-07-11T15:36
видео
россия (рф)
украина
сво
турция
эрдоган
газ
зерновая сделка
боевики
швеция
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Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"*, а также оценил выгоду России от возможного продления зерновой сделки: 00:35 - Зачем президент Турции Эрдоган передал "азовцев"* Украине? 04:00 – Есть ли смысл в зерновой сделке и зачем Эрдоган заявляет о ее возможном продлении? 07:30 – Вступление Швеции в НАТО: турецкие торги; 12:08 – О многовекторности Турции и о том, какие сигналы российская сторона может послать Эрдогану.
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видео, россия (рф), украина, сво, турция, эрдоган, газ, зерновая сделка, боевики, швеция, ес, нато, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Турция, Эрдоган, газ, зерновая сделка, Боевики, Швеция, ЕС, НАТО

Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео

15:36 11.07.2023
 
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Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"*, а также оценил выгоду России от возможного продления зерновой сделки:
00:35 - Зачем президент Турции Эрдоган передал "азовцев"* Украине?
04:00 – Есть ли смысл в зерновой сделке и зачем Эрдоган заявляет о ее возможном продлении?
07:30 – Вступление Швеции в НАТО: турецкие торги;
12:08 – О многовекторности Турции и о том, какие сигналы российская сторона может послать Эрдогану.
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОТурцияЭрдогангаззерновая сделкаБоевикиШвецияЕСНАТО
 
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