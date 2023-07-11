https://ukraina.ru/20230711/1047946812.html

Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео

Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео - 11.07.2023 Украина.ру

Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео

Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"*, а также оценил... Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T15:36

2023-07-11T15:36

2023-07-11T15:36

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Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"*, а также оценил выгоду России от возможного продления зерновой сделки: 00:35 - Зачем президент Турции Эрдоган передал "азовцев"* Украине? 04:00 – Есть ли смысл в зерновой сделке и зачем Эрдоган заявляет о ее возможном продлении? 07:30 – Вступление Швеции в НАТО: турецкие торги; 12:08 – О многовекторности Турции и о том, какие сигналы российская сторона может послать Эрдогану.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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