https://ukraina.ru/20230711/1047942452.html

"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину

"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину - 11.07.2023 Украина.ру

"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский возмущён поведением "союзников" - они не говорят, когда пригласят Украину в НАТО. Заявление Зеленский опубликовал 11 июля в своём телеграм-канале

2023-07-11T13:57

2023-07-11T13:57

2023-07-11T13:57

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саммит

владимир зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам" и требует уважения к Украине. Однако союзники не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления какие-то условия. Свои возмущения Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале.Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".До саммита в Вильнюсе заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.

https://ukraina.ru/20230711/1047937807.html

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новости, зарубежье, украина, нато, саммит, владимир зеленский