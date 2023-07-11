"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский возмущён поведением "союзников" - они не говорят, когда пригласят Украину в НАТО. Заявление Зеленский опубликовал 11 июля в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам" и требует уважения к Украине. Однако союзники не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления какие-то условия. Свои возмущения Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале.
"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса," - написал Зеленский.
Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".
До саммита в Вильнюсе заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.
Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.