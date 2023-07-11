"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину - 11.07.2023 Украина.ру
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"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину
"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину - 11.07.2023 Украина.ру
"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский возмущён поведением "союзников" - они не говорят, когда пригласят Украину в НАТО. Заявление Зеленский опубликовал 11 июля в своём телеграм-канале
2023-07-11T13:57
2023-07-11T13:57
новости
зарубежье
украина
нато
саммит
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам" и требует уважения к Украине. Однако союзники не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления какие-то условия. Свои возмущения Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале.Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".До саммита в Вильнюсе заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.
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новости, зарубежье, украина, нато, саммит, владимир зеленский
Новости, Зарубежье, Украина, НАТО, саммит, Владимир Зеленский

"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину

13:57 11.07.2023
 
© скриншот видео "Телеканал Дом"Зеленский
Зеленский
© скриншот видео "Телеканал Дом"
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Президент Украины Владимир Зеленский возмущён поведением "союзников" - они не говорят, когда пригласят Украину в НАТО. Заявление Зеленский опубликовал 11 июля в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам" и требует уважения к Украине. Однако союзники не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления какие-то условия. Свои возмущения Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале.
"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса," - написал Зеленский.
Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".
До саммита в Вильнюсе заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.
Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
12:37
Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для УкраиныПлан действий по членству в НАТО будет отменён для Украины, чтобы ускорить её вступление в Альянс. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг
 
НовостиЗарубежьеУкраинаНАТОсаммитВладимир Зеленский
 
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