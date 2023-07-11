Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон - 11.07.2023 Украина.ру
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Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон - 11.07.2023 Украина.ру
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон
Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
2023-07-11T12:49
2023-07-11T13:01
новости
зарубежье
франция
украина
эммануэль макрон
великобритания
storm shadow
киев
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Франция будет поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия "Скальп" для поддержки наступления ВСУ, заявил президент страны Эммануэль МакронРанее ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow начала поставлять Великобритания.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230707/1047863291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зарубежье, франция, украина, эммануэль макрон, великобритания, storm shadow , киев
Новости, Зарубежье, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Великобритания, Storm Shadow , Киев

Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон

12:49 11.07.2023 (обновлено: 13:01 11.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
Франция будет поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия "Скальп" для поддержки наступления ВСУ, заявил президент страны Эммануэль Макрон
"Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", - сказал он.
Ранее ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow начала поставлять Великобритания.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.
Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 10:32
Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm ShadowРоссийские бойцы успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации из зоны спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
 
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