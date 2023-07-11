https://ukraina.ru/20230711/1047937807.html

Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для Украины

Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для Украины - 11.07.2023 Украина.ру

Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для Украины

План действий по членству в НАТО будет отменён для Украины, чтобы ускорить её вступление в Альянс. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг

2023-07-11T12:37

2023-07-11T12:37

2023-07-11T14:25

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отмене для Украины Плана действий по членству в НАТО. Это ускорить процесс вступления страны в НАТО.12 июля у генсека НАТО состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.Британские СМИ сообщали, что Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству.Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.

https://ukraina.ru/20230711/1047931204.html

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новости, зарубежье, нато, украина-нато, украина, йенс столтенберг, саммит