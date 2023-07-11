Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для Украины
12:37 11.07.2023 (обновлено: 14:25 11.07.2023)
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
План действий по членству в НАТО будет отменён для Украины, чтобы ускорить её вступление в Альянс. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отмене для Украины Плана действий по членству в НАТО. Это ускорить процесс вступления страны в НАТО.
"Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО-Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", - сказал он перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО.
12 июля у генсека НАТО состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британские СМИ сообщали, что Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству.
Украине будут даны обещания в подготовке военнослужащих, обмене разведданными и "помощи в приведении ВСУ в соответствие со стандартами НАТО", отметили авторы статьи.
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