https://ukraina.ru/20230711/1047936730.html

В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину

В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину - 11.07.2023 Украина.ру

В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину

Бельгия приняла к сведению решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы, но не поощряет производство и применение данного вооружения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД на сайте бельгийского правительства

2023-07-11T11:37

2023-07-11T11:37

2023-07-11T11:38

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бельгия

кассетные боеприпасы

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Бельгия учла решение Соединённых Штатов передать Украине кассетные боеприпасы, говорится в заявлении. Но при этом как участник Конвенции страна взяла на себя обязательство не производить и не применять кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе. Бельгия призвала государства, которые остались вне Конвенции, подписать и ратифицировать ее. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн принял к сведению решение США поставить Украине кассетные боеприпасы и призывает все государства мира не применять их. Швейцария подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный тип вооружения. 10 июля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Германия не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, поскольку также является участницей конвенции о запрещении таких вооружений.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.

https://ukraina.ru/20230710/1047908826.html

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новости, бельгия, кассетные боеприпасы, швейцария, вооружение, зарубежье, украина, сша