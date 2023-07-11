https://ukraina.ru/20230711/1047936730.html
В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину
В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину - 11.07.2023 Украина.ру
В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину
Бельгия приняла к сведению решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы, но не поощряет производство и применение данного вооружения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД на сайте бельгийского правительства
2023-07-11T11:37
2023-07-11T11:37
2023-07-11T11:38
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кассетные боеприпасы
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Бельгия учла решение Соединённых Штатов передать Украине кассетные боеприпасы, говорится в заявлении. Но при этом как участник Конвенции страна взяла на себя обязательство не производить и не применять кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе. Бельгия призвала государства, которые остались вне Конвенции, подписать и ратифицировать ее. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн принял к сведению решение США поставить Украине кассетные боеприпасы и призывает все государства мира не применять их. Швейцария подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный тип вооружения. 10 июля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Германия не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, поскольку также является участницей конвенции о запрещении таких вооружений.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, кассетные боеприпасы, швейцария, вооружение, зарубежье, украина, сша
Новости, Бельгия, кассетные боеприпасы, Швейцария, вооружение, Зарубежье, Украина, США
В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину
11:37 11.07.2023 (обновлено: 11:38 11.07.2023)
Бельгия приняла к сведению решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы, но не поощряет производство и применение данного вооружения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД на сайте бельгийского правительства
Бельгия учла решение Соединённых Штатов передать Украине кассетные боеприпасы, говорится в заявлении. Но при этом как участник Конвенции страна взяла на себя обязательство не производить и не применять кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе.
"Кассетные боеприпасы действуют не избирательно: во время атаки может быть заражена вся территория без различия между гражданскими и военными целями. Более того, кассетные боеприпасы продолжают причинять человеческие страдания еще долго после окончания конфликта", - говорится в сообщении.
Бельгия призвала государства, которые остались вне Конвенции, подписать и ратифицировать ее.
"Тот факт, что 111 государств присоединились к Конвенции Осло, свидетельствует о растущем международном понимании неприемлемости кассетных боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн принял к сведению решение США поставить Украине кассетные боеприпасы и призывает все государства мира не применять их. Швейцария подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный тип вооружения.
10 июля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Германия не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, поскольку также является участницей конвенции о запрещении таких вооружений.
Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.