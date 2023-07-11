https://ukraina.ru/20230711/1047932646.html
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, сообщают РИА Новости
2023-07-11T10:08
2023-07-11T10:08
2023-07-11T10:08
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нато
саммит
вена
вильнюс
украина
владимир зеленский
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Предстоящий саммит имеет для членов НАТО важное символическое значение, рассказал Гаврилов. Однако, по его итогам следует ожидать "чего-то из ряда вон" выходящего, добавил руководитель делегации.Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, добавил дипломат. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт, добавил Гаврилов.По мнению Гаврилова, ситуацию для членов НАТО усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, нато, саммит, вена, вильнюс, украина, владимир зеленский
Новости, НАТО, саммит, Вена, Вильнюс, Украина, Владимир Зеленский
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, сообщают РИА Новости
Предстоящий саммит имеет для членов НАТО важное символическое значение, рассказал Гаврилов. Однако, по его итогам следует ожидать "чего-то из ряда вон" выходящего, добавил руководитель делегации.
"Первоочередная цель США и их союзников [на саммите НАТО] – подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу "столько, сколько потребуется", а также затвердить намерение добиться "стратегического поражения" России на поле боя", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, добавил дипломат. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт, добавил Гаврилов.
По мнению Гаврилова, ситуацию для членов НАТО усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.
"Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов", — пояснил дипломат.
Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.
Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь