Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230711/1047932646.html
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру
Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, сообщают РИА Новости
2023-07-11T10:08
2023-07-11T10:08
новости
нато
саммит
вена
вильнюс
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_0:302:3076:2032_1920x0_80_0_0_791aa3bb0aa905453095eec771acb9af.jpg
Предстоящий саммит имеет для членов НАТО важное символическое значение, рассказал Гаврилов. Однако, по его итогам следует ожидать "чего-то из ряда вон" выходящего, добавил руководитель делегации.Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, добавил дипломат. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт, добавил Гаврилов.По мнению Гаврилова, ситуацию для членов НАТО усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230711/1047927871.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_191ff48b3b19d29f0578c272400e3958.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, саммит, вена, вильнюс, украина, владимир зеленский
Новости, НАТО, саммит, Вена, Вильнюс, Украина, Владимир Зеленский

Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского

10:08 11.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, сообщают РИА Новости
Предстоящий саммит имеет для членов НАТО важное символическое значение, рассказал Гаврилов. Однако, по его итогам следует ожидать "чего-то из ряда вон" выходящего, добавил руководитель делегации.
"Первоочередная цель США и их союзников [на саммите НАТО] – подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу "столько, сколько потребуется", а также затвердить намерение добиться "стратегического поражения" России на поле боя", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, добавил дипломат. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт, добавил Гаврилов.
По мнению Гаврилова, ситуацию для членов НАТО усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.
"Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов", — пояснил дипломат.
Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля, на нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.
Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
08:20
Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входитСаммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиНАТОсаммитВенаВильнюсУкраинаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
11:42Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
11:37В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину
11:23Сергей Сардыко: Так называемый "Дом Зеленского" в Ливадии надо срочно снести
11:20ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео
10:54"Польша предаёт свой народ". Володин рассказал, к чему приводит поддержка нацизма
10:39"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана
10:31Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО
10:12Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео
10:08Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
09:41Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times
09:28Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО
09:24Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героям
09:00"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля
08:40"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России
08:20Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит
08:00Как началась "Волынская резня"
07:45Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку
07:41Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
07:30"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков
Лента новостейМолния