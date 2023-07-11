Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит - 11.07.2023 Украина.ру
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Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит
Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит - 11.07.2023 Украина.ру
Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит
Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-07-11T08:20
2023-07-11T08:20
интервью
нато
запад
владимир зеленский
эрдоган
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наакануне саммита НАТО выдал Украине командиров "Азова"* Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского и нацгвардейцев Олега Хоменко и Дениса Шлегу.- Алексей Николаевич, что побудило Эрдогана принять такое решение?- Мы не знаем всю подоплеку этой истории, но возможен следующий вариант развития событий. Эрдоган пытается передоговориться с США о нормальных отношениях. Они были испорчены, включая попытку госпереворота, который американцы пытались провести в Турции. Сегодня Эрдоган находится в стадии потепления отношений с США. Они ведут переговоры о поставках оружия, о более плотных экономических отношениях. Это связано с экономическими трудностями, которые переживает Турция.В рамках потепления отношений США моли попросить Эрдогана отпустить "азовцев", чтобы скрасить горечь поражений. То есть пиар-акция, которая в массовом сознании должна заместить победы.С другой стороны, это отрицательный шаг в отношениях с Россией. В свое время, Путин говорил об Эрдогане как о жестком политике, который отставает интересы своей страны, но при этом держит слово. Мы видим, как Эрдоган нарушил слово, данное Путину, это не может не отразиться на отношениях России и Турции. Но обе стороны постараются минимизировать отрицательный эффект от этого события.Думаю, что Эрдоган, рассчитывая политические последствия отказа от своих слов, имел это в виду. То есть отрицательные последствия будут, но минимальные, поскольку обе стороны заинтересованы в сохранении торгово-экономических контактов.- Приближается 17 июля, срок окончания зерновой сделки. Запад по-прежнему не выполняет свою часть договорённостей, чему всякий раз мы были свидетелями. И что эта сделка, несмотря ни на что продлевалась. Как будет в этот раз?- В этот раз ответ будет отрицательным. По словам Пескова, Кремль не видит оснований для продления этой сделки. Тем более после выходки с "азовцами" продление сделки было бы до крайности странным.- Очевидно, что Запад недвусмысленно дал понять, что дверь в НАТО для Киева закрыта. Чем эту горькую пилюлю для Зеленского могут подсластить на саммите Альянса?- Один из подсластителей этой пилюли – отпущение "азовцев". Запад по большому счету не заинтересован в том, чтобы подслащивать пилюли, которые глотает Зеленский. И Зеленский, и Украина абсолютно зависимы от коллективного Запада. Больше половины денег, из которых состоит украинский бюджет, это средства, предаваемые донорами. У Запада есть все рычаги давления, и он может убрать Зеленского в течение пары месяцев.У режима Зеленского больше нет заднего хода. Он не может после всего пойти договариваться с Россией, поэтому Украина примет любую позицию Запада. А позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги.Другого статуса для Украина в рамках Запада не предвидится. НАТО – это клуб белых людей. Украина к числу белых людей не относится. Зеленский примет любые решения, это вопрос его личной безопасности.- Тем не менее в офисе президента Украины надеются, что это саммит Альянса будет прорывным.- Тактика Зеленского – это тактика избыточных ожиданий. Он ловит запад в ловушку завышенных обещаний. Байден заявляет о поддержке Украины, а Зеленский говорит о стремлении в НАТО и освобождении всех территорий в границах 1991 года. Байден на это возразить ничего не может, потому что в противном случае это означало бы, что поддержка не безусловная.У Запада планы на войну на Украине совершенно другие. Он не ставит задачу выхода на границы 1991 года. Но Зеленский ловит их в ловушку избыточных ожиданий и пытается навязать свои цели, совершенно не выполнимые. Запад вынужден идти на уступки, чтобы Зеленский не ставил его в глупое и бессмысленное положение.Та же самая история с вильнюсским саммитом НАТО. Вопрос о вступлении в НАТО подняли не на Западе. Стремление в НАТО закреплено в Конституции Украины. Постоянная мантра о том, что мы хотим в НАТО, привела к тому, что западные политики отказать не могут. Но на Западе никто не хочет покупать билет на войну.То есть Зеленский хочет, чтобы Запад за него воевал, кормил и содержал Украину. Понятно, что НАТО этого не хочет, но отказаться публично они не могут, потому что это будет публичный отказ от лозунга всеобщей поддержки, солидаризации Запада с Украиной и противостояния злобному агрессору, что будет печально для имиджа западных политиков.Все это чисто медийная история. Это попытка поймать Запад на его собственных слабостях. В результате появляются такие мероприятия, как саммит в Вильнюсе, на котором Украину никуда не примут, но который создаст иллюзию движения Украины в НАТО.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html
https://ukraina.ru/20230709/1047899069.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, нато, запад, владимир зеленский, эрдоган
Интервью, НАТО, Запад, Владимир Зеленский, Эрдоган

Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит

08:20 11.07.2023
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе создаст иллюзию движения Украины в НАТО, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наакануне саммита НАТО выдал Украине командиров "Азова"* Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского и нацгвардейцев Олега Хоменко и Дениса Шлегу.
- Алексей Николаевич, что побудило Эрдогана принять такое решение?
- Мы не знаем всю подоплеку этой истории, но возможен следующий вариант развития событий. Эрдоган пытается передоговориться с США о нормальных отношениях. Они были испорчены, включая попытку госпереворота, который американцы пытались провести в Турции. Сегодня Эрдоган находится в стадии потепления отношений с США. Они ведут переговоры о поставках оружия, о более плотных экономических отношениях. Это связано с экономическими трудностями, которые переживает Турция.
В рамках потепления отношений США моли попросить Эрдогана отпустить "азовцев", чтобы скрасить горечь поражений. То есть пиар-акция, которая в массовом сознании должна заместить победы.
С другой стороны, это отрицательный шаг в отношениях с Россией. В свое время, Путин говорил об Эрдогане как о жестком политике, который отставает интересы своей страны, но при этом держит слово. Мы видим, как Эрдоган нарушил слово, данное Путину, это не может не отразиться на отношениях России и Турции. Но обе стороны постараются минимизировать отрицательный эффект от этого события.
Алексей Зубец
3 декабря 2020, 09:49
Алексей Зубец: кто онЭкономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
Думаю, что Эрдоган, рассчитывая политические последствия отказа от своих слов, имел это в виду. То есть отрицательные последствия будут, но минимальные, поскольку обе стороны заинтересованы в сохранении торгово-экономических контактов.
- Приближается 17 июля, срок окончания зерновой сделки. Запад по-прежнему не выполняет свою часть договорённостей, чему всякий раз мы были свидетелями. И что эта сделка, несмотря ни на что продлевалась. Как будет в этот раз?
- В этот раз ответ будет отрицательным. По словам Пескова, Кремль не видит оснований для продления этой сделки. Тем более после выходки с "азовцами" продление сделки было бы до крайности странным.
- Очевидно, что Запад недвусмысленно дал понять, что дверь в НАТО для Киева закрыта. Чем эту горькую пилюлю для Зеленского могут подсластить на саммите Альянса?
- Один из подсластителей этой пилюли – отпущение "азовцев". Запад по большому счету не заинтересован в том, чтобы подслащивать пилюли, которые глотает Зеленский. И Зеленский, и Украина абсолютно зависимы от коллективного Запада. Больше половины денег, из которых состоит украинский бюджет, это средства, предаваемые донорами. У Запада есть все рычаги давления, и он может убрать Зеленского в течение пары месяцев.
У режима Зеленского больше нет заднего хода. Он не может после всего пойти договариваться с Россией, поэтому Украина примет любую позицию Запада. А позиция Запада заключается в том, что Украина – это инструмент против России. Это наемник, который по идеологическим соображениям решил воевать за деньги.
Другого статуса для Украина в рамках Запада не предвидится. НАТО – это клуб белых людей. Украина к числу белых людей не относится. Зеленский примет любые решения, это вопрос его личной безопасности.
- Тем не менее в офисе президента Украины надеются, что это саммит Альянса будет прорывным.
- Тактика Зеленского – это тактика избыточных ожиданий. Он ловит запад в ловушку завышенных обещаний. Байден заявляет о поддержке Украины, а Зеленский говорит о стремлении в НАТО и освобождении всех территорий в границах 1991 года. Байден на это возразить ничего не может, потому что в противном случае это означало бы, что поддержка не безусловная.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
9 июля, 11:21
Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофыВ результате поездки Зеленского в Турцию Киев получил:1. Очередное заявление о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины.2. Очередное заявление Эрдогана о том, что Украину следует принять в НАТО.3. Четыре или пять бывших руководящих азовцев, которые должны были сидеть в Турции до конца войны, но были отданы Зеленскому.
У Запада планы на войну на Украине совершенно другие. Он не ставит задачу выхода на границы 1991 года. Но Зеленский ловит их в ловушку избыточных ожиданий и пытается навязать свои цели, совершенно не выполнимые. Запад вынужден идти на уступки, чтобы Зеленский не ставил его в глупое и бессмысленное положение.
Та же самая история с вильнюсским саммитом НАТО. Вопрос о вступлении в НАТО подняли не на Западе. Стремление в НАТО закреплено в Конституции Украины. Постоянная мантра о том, что мы хотим в НАТО, привела к тому, что западные политики отказать не могут. Но на Западе никто не хочет покупать билет на войну.
То есть Зеленский хочет, чтобы Запад за него воевал, кормил и содержал Украину. Понятно, что НАТО этого не хочет, но отказаться публично они не могут, потому что это будет публичный отказ от лозунга всеобщей поддержки, солидаризации Запада с Украиной и противостояния злобному агрессору, что будет печально для имиджа западных политиков.
Все это чисто медийная история. Это попытка поймать Запад на его собственных слабостях. В результате появляются такие мероприятия, как саммит в Вильнюсе, на котором Украину никуда не примут, но который создаст иллюзию движения Украины в НАТО.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
ИнтервьюНАТОЗападВладимир ЗеленскийЭрдоган
 
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08:40"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России
08:20Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит
08:00Как началась "Волынская резня"
07:45Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку
07:41Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
07:30"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков
07:22Никакого шампанского, никакого триумфа: чего Украине ждать от саммита НАТО в Вильнюсе
05:18Владимир Видеманн про саммит НАТО: Мы - все люди и никто до конца не знает на что способен Восток
02:23Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
18:10Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
18:00Украина — НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти
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