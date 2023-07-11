https://ukraina.ru/20230711/1047931204.html

Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО

Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО - 11.07.2023 Украина.ру

Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО

11–12 июля в литовском Вильнюсе проходит очередной саммит североатлантического блока, который когда-то был создан для противодействия уже несуществующему СССР. Сейчас блок НАТО нацелен в первую очередь против РФ, по этой причине и власти Украины так отчаянно пытаются втянуть в него свою страну

2023-07-11T09:28

2023-07-11T09:28

2023-07-11T10:56

эксклюзив

нато

зарубежье

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В разных странах мира с момента создания блока многие люди выступали против него, хотя и по разным причинам. Автору самому всего лишь трижды доводилось участвовать в мирных (то есть гражданских) нападениях на объекты НАТО и множестве акций против военных учений блока. Люди, с которыми мне там удалось пообщаться, были, как правило, мотивированны, хотя и мотивация у них была разная. То, что мне доводилось услышать от противников НАТО вне РФ, редко имело нечто общее со сложными геополитическими или экономическими теориями. Всё обычно было намного проще.Сам я с юности объяснял свою позицию тем, что в детстве был честным пионером, вёл политинформацию и эмоционально обещал пятиклассникам разгромить «агрессивный блок». Мой ныне покойный друг из украинского Львова, сын советского полковника, участвовал в срыве конференции НАТО в Нидерландах. Свои действия он объяснял так: «Я, может быть, и не очень хороший человек, но у меня было пионерское детство».Лина, красивая молодая женщина из Афин, участница любых протестов против НАТО в своей стране. Она мастерски водит мотоцикл и великолепно уходит от погони по кривым улочкам и дворам. Брюнетка-гречанка в кожаной куртке с гордостью показывает татуировку на запястье с перечеркнутой эмблемой НАТО и непечатной фразой на греческом языке. Она живет одна в съемной однокомнатной квартире с ротвейлером. Нелюбовь к НАТО она унаследовала от своего парня, который погиб восемь лет назад, но она его до сих пор любит и продолжает его дело. И ее не переубедить, так как для неё быть против НАТО — значит сохранять верность своему возлюбленному.Валентина, итальянка из маленькой деревушки возле Бриндизи на юге страны. Проживает она в старом каменном доме XIII века с печным отоплением, по которому гуляют сквозняки. Полненькая миловидная женщина сама растит ребенка, у которого серьезные проблемы со здоровьем, но она не может себе позволить требуемые регулярные лечебные процедуры (это дорого). Она часто ездит в Неаполь и Рим на акции протеста против НАТО. С ребенком за спиной, который не может ходить в свои семь лет, она с яростью выкрикивает лозунги против НАТО и пинает полицейские щиты. Валентина — искренне верующая католичка, и она считает, что её ребёнку может помочь только качественная бесплатная система здравоохранения, а слом блока НАТО она считает этапом на пути к ней.Айтач, турок, проживающий в Германии. Редко бывает какой-нибудь протест против НАТО в Германии, где Айтач не потолкался бы с полицией. У себя на родине он дважды сидел в тюрьме, по его словам, по политическим мотивам. Крупный тяжеловесный мужчина буквально обожает свою хрупкую жену, а та считает, что только выход из блока НАТО поможет им вернуться домой к своим многочисленным родственникам.Алан, ирландец, сторонник партии «Шинн Фейн». Свое регулярное участие в нападениях на объекты НАТО он мотивирует просто: «Мы всегда были против Британии». Алан может часами рассказывать про своих предков, принимавших участие в восстаниях против англичан в Ирландии. Мы с ним познакомились на протестах против НАТО в Стамбуле. Поскольку он не знал турецкого языка, то с турками он общался исключительно с помощью фразы «F..k NATO», сжимая при этом кулак. Еще один активный участник антинатовских протестов в Турции — Имран, ливанский араб-шиит. Он считает, что западный империализм и блок НАТО в частности виновны в разжигании гражданской войны в Ливане, в которой он потерял своих родственников. К руководству НАТО у него личные счеты, как он говорит.Джамаал, медик из Судана. Пожилой седовласый интеллигентный африканец, получивший образование в Харькове в советские времена. Джамаал неплохо говорит по-русски и вполне доходчиво может объяснить, что проблемы его страны, бедность и эпидемии связаны с неравным торговым обменом стран Запада с Африкой, у которой сырье покупают за гроши, продавая европейские товары втридорога. И Джамаал знает, что основой экономического неравенства является обычная военная сила.Николай и Иулэна, парочка румын, с которыми я впервые встретился на протестах против НАТО в Констанце, а затем и в Греции. Оба они из семей русских старообрядцев, осевших в Османской империи после разгрома восстания Кондратия Булавина (некрасовцы). По-русски они уже не говорят, но бабушки и дедушки внушили им любовь к русской культуре, а вместе с тем и неприязнь к блоку НАТО.Ирина, девочка-подросток с маленького греческого острова возле Салоник. По ее словам, на её острове нет ничего интересного — там скучно, а акции против НАТО в Салониках и Афинах всегда проходят ярко и интересно.Александра, короткостриженая мускулистая немка из Дортмунда. Хороший организатор протестов против НАТО в Германии. Она была бы хорошим комсомольским лидером в Советском Союзе. Женщина постоянно пребывает в заботах, размышляя, куда какую группу послать, кого где разместить, где заказать печатную продукцию. Ее предки были нацистами, которые зверствовали в Белоруссии и России. Александра считает, что она должна хоть как-то искупить их грех, поддерживая РФ и выступая против НАТО.У всех этих людей и тысяч других есть свои мотивы выступать против блока НАТО. Чтобы их понять, не нужно далеко залезать в дебри психологии или экономики. Однако именно такие типажи составляют основную массу противников НАТО вне РФ.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, нато, зарубежье