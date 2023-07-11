https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html

"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля

"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру

"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля

Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T09:00

2023-07-11T09:00

2023-07-11T11:09

хроники

эксклюзив

спецоперация

кассетные боеприпасы

пентагон

нато

саммит

захарова

всу

военные

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Дипломат рассказал, что Зеленский на самом деле получит от саммита НАТО. Российские военные продвинулись на нескольких направлениях и уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами. Аналитик объяснила, почему Пентагону выгодно поставлять кассетные бомбы Украине.Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал первое заседание Совета Украина — НАТО во время саммита членов альянса лишь реверансом в сторону Киева.«[Президент Украины Владимир] Зеленский продолжает гнуть свою линию, что западные вооружения и военная техника необходимы ему под предлогом противостояния с Россией. Именно поэтому Зеленский уже давно намекает, что хотел бы ускоренного процесса вступления в НАТО. Но Великобритания и США дали четко понять, что для этого требуется выполнить необходимые критерии. То, что в период саммита НАТО будет проходить заседание Совета Украина — НАТО, просто реверанс в сторону Киева и не более того», — заверил дипломат.Он добавил, что «максимум, чего может ожидать Зеленский, — это гарантий дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов».Гаврилов напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который призвал ввиду военных неудач Киева разместить на румынской территории немецкие войска, причем на постоянной основе.«Иными словами, речь о милитаризации Европы "не мытьем, так катаньем"», — заключил он.При этом, по словам дипломата, США и НАТО проигрывают на Украине.«И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине», — указал Гаврилов.Он подчеркнул, что «за месяц контрнаступления ВСУ не добились успеха ни на одном из направлений, не смогли прорвать даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками».Также он отметил, что собеседники в Вене признают мощь российской армии и ее колоссальный опыт.«Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт», — сказал Гаврилов.По его словам, ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова считает, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины.«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.Она отметила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине.«Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву"», — резюмировала она.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Успехи россиянРоссийские войска за несколько суток значительно продвинулись в направлении Купянска в Харьковской области, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.По словам Марочко, продвижение российских войск заставляет украинские власти эвакуировать госучреждения из Харьковской области, а бизнесмены с проукраинской позицией «сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину».Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь проинформировал, что бойцы «Ахмата» взяли в плен пятерых военных ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка.Ранее Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление.Пленные признают, что Клещеевка находится под контролем российских войск, несмотря на слухи, распространяемые Центром информационно-психологических операций, добавил Кадыров. Ранее некоторые украинские военнослужащие заявляли, что они не видели спецназа «Ахмат» в районе Артемовска.«Я предполагаю, что у солдат вооруженных сил Украины либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили уйти на значительное расстояние от огневых позиций по понятным причинам. Иначе как объяснить то, что бойцы спецназа "Ахмат" видят их, а они совершенно не замечают ответного наблюдения», — добавил Кадыров.Он также опроверг слухи о больших потерях спецназа «Ахмат» в Артемовске. В свете неудачного контрнаступления и поражений практически во всех стратегических направлениях украинские СМИ пытаются сгладить негативные последствия, распространяя новости, которые не имеют никакого отношения к реальной обстановке, подчеркнул он.Глава Чечни поблагодарил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова и всех бойцов за самоотверженный труд.«Пока укронатовские войска придумывают себе победы, наши парни их будут добиваться в реальном бою», — заключил он.Алаудинов в свою очередь поделился деталями взятия военных ВСУ в плен.«Наши бойцы героически сражаются, каждый день уничтожают противника, но те, кто сложили оружие и сдались, остаются в живых. Вчера в лесном массиве под Клещеевкой подразделения спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 2-го Армейского Корпуса взяли пятерых пленных», — сказал он, также призвав украинских военнослужащих, желающих сохранить себе жизнь, сложить оружие.Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «Южной» группировки ВС РФ ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР, рассказал командир экипажа.«Работали с 30-го калибра (автоматическая пушка. — Ред.) из БМПТ «Терминатор». Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника. — Ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующими (снарядами. — Ред.). Расход был 400 снарядов», — сказал он.По его словам, работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника. По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносит удары из противотанкового ракетного комплекса.Кроме всего прочего, прошлой ночью российским ударом был уничтожен склад ВСУ в Николаеве с дальнобойными ракетами западного производства, используемыми на самолетах. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», — сказал подпольщик.Подпольщик отметил, что глава украинской Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал утром в понедельник об «ударе по объекту инфраструктуры». По словам Лебедева, власти не успели вовремя включить тревогу при прилете по военному складу, а сейчас через СМИ просят жителей срочно сдать кровь, при этом утверждая, что пострадавших и погибших нет.Причина поставок кассетных бомбРешение США поставить Украине кассетные боеприпасы продиктовано заинтересованностью Пентагона избавиться от старых запасов. Об этом заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.По ее мнению, таким образом оборонное ведомство США рассчитывает заменить хранящиеся в арсеналах старые запасы вооружений на более современные и прибыльные разновидности, которые будут использоваться для тех же целей, что и кассетные боеприпасы.«Мы должны исходить из того, что поставки данных бомб со стороны США с согласия НАТО будут развернуты так же тщательно и с тем же уровнем компетентности и ответственности, что и в случае с другими западными вооружениями, переданными Украине», — полагает экс-советница Пентагона.Она пояснила, что, по ее мнению, при применении Киевом данных боеприпасов никакие из ограничений, которые официально декларировал Вашингтон, на деле действовать не будут.На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения, а также не будет использовать их при нанесении ударов по территории РФ. В понедельник в администрации США заявили, что также получили от Украины заверения в том, что та разминирует неразорвавшиеся кассетные боеприпасы по окончании боевых действий с РФ.Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72 суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые — для поражения бронетехники.Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, кассетные боеприпасы, пентагон, нато, саммит, захарова, всу, военные, успех