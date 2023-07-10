https://ukraina.ru/20230710/1047918780.html

Условия возврата "азовцев"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июля

Условия возврата "азовцев"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июля - 10.07.2023 Украина.ру

Условия возврата "азовцев"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июля

Стали известны условия, на которых Турция передала Украине командование "Азова"*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-07-10T13:14

2023-07-10T13:14

2023-07-10T13:14

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 152 мм, выпустив 89 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы)."За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также повреждениях гражданской инфраструктуры – не поступали", - сообщило представительство.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 52 снаряда калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО, по Ясиноватой — 6 снарядов калибром 152 мм, 5 снарядов калибром 155 мм и 4 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм.По данным издания "Таврия. Новости Херсонской области", ВСУ выпустили в прошлые сутки 41 снаряд по территории этого региона России."Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 8; Казачьи Лагеря — 7; Крынки — 8; Песчановка — 12; Подстепное — 6", - отмечалось в публикации издание.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка, Раденск, Саги.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как сообщили РИА "Новости" в оперативных службах Запорожской области, при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района пострадал подросток.Как сказал источник, 9 июля в 18:07 "нанесли ракетный удар по селу Заречному Мелитопольского района и глумливо отчитались в соцсетях, что поразили расположение российских военных"."На самом деле повреждён гражданский объект – пустующий склад. Ранения получил 14-летний мальчик", - отметил собеседник агентства.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил утром 10 июля об обстреле региона со стороны ВСУ."Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино."Всего насчитали 8 прилётов. Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена. Кроме того, повреждено около 10 домовладений: пострадали окна, фасады и крыши. Обязательно окажем помощь собственникам", — рассказал Старовойт.Он заверил, что, как только будет безопасно, специалисты восстановят энергоснабжение.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале сводку обстрелов региона со стороны ВСУ."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали села Наумовка и Щетиновка – зафиксировано 9 и 4 прилётов соответственно. <...> В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомёта. <...> В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 5 прилётов", - сообщил он.Во всех случаях пострадавших не было. В Прилесье в результате обстрела повреждена линия электропередачи."Позже ещё два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и посёлком Прилесье. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Глава администрации Донецка Ростовской области, над которым система ПВО сбила ракету, Роман Кураев в видеообращении в своём телеграм призвал жителей не выходить на улицу, когда слышат взрыв, до подтверждения того, что всё под контролем."Просьба большая, в случае каких-либо взрывов не выходите на улицу, чтобы смотреть на небо, что там произошло. Оставайтесь в закрытых помещениях, в которых можно укрыться. И только когда получите официальное подтверждение о том, что всё хорошо и под контролем, тогда выходите на улицу, фотографируйте. А трогать руками я не советую, потому что не знаете, чем начинено", - сказал Кураев.По его словам, ранее по посёлку было более 40 прилётов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Условия для возврата командования "Азова"*Никаких условий по поводу возвращения командиров "Азова"*, а также других украинских военных, Турция Украине не выдвигала, сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар."На самом деле каких-либо условий, о которых мне было бы известно, относительно возвращения наших военнослужащих не было выдвинуто. Наоборот, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, которая предоставляет так называемые добрые услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Её роль, конечно, в этом процессе также важна. Поскольку поднимаются её рейтинги", - заявил он в интервью американским СМИ.По словам Боднара, переговоры по этому вопросу шли несколько месяцев и к ним был привлечён "весь дипломатический авангард".Посол заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос освобождения "азовцев"* и других военных во время предыдущих телефонных разговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.При этом Боднар заявил, что в Турции заинтересованы в освобождении "азовцев"*."Давайте не считать, что это только добрый жест в сторону Украины. Это также усиление позиций Турции в коммуникации с российской стороной", − заявил посол.Ранее, 9 июля, глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Киеву и ситуацию с возвращением главарей "Азова"* на Украину"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", — говорилось в заявлении.В сообщении МИД РФ отмечалось, что Лавров и Фидан также обменялись мнениями по региональной обстановке, включая ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова"*.При этом подробности переговоров по этому вопросу не приводились.* - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20230710/1047911274.html

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https://ukraina.ru/20230709/1047901296.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники