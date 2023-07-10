https://ukraina.ru/20230710/1047911274.html

Угроза российским АЭС, обращение с пленными. Главное на Украине на утро 10 июля

Угроза российским АЭС, обращение с пленными. Главное на Украине на утро 10 июля - 10.07.2023 Украина.ру

Угроза российским АЭС, обращение с пленными. Главное на Украине на утро 10 июля

Замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал угрозу Смоленской АЭС. Побывавший в украинском плену российский доброволец рассказал, как украинские военные издевались над пленными и использовали их для разминирования

2023-07-10T09:53

2023-07-10T09:53

2023-07-10T11:17

хроники

эксклюзив

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Вечером 9 июля Медведев у себя в телеграм-канале призвал дать адекватный ответ на угрозу Смоленской АЭС со стороны Украины.«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — заявил он.Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сбитая в Брянской области украинская ракета была выпущена по Смоленской АЭС.«ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. Предположительно британскими Storm Shadow — на это указывают обломки, которые прямо сейчас находят на месте их падения. И если это подтвердится — сегодняшняя атака станет первым зафиксированным случаем применения натовских ракет по российскому тылу, чего Украина гарантировала не делать», — отмечалось в публикации канала.Оба снаряда были сбиты российскими ПВО. Первый упал в поле, второй — на территории пилорамы. Канал также опубликовал видео с последствиями удара.Позже Mash уточнил данные по ракете, летевшей на АЭС.«Летевшими в сторону Десногорской атомной станции и военного аэродрома ракетами могли быть зенитные 5В28 от советского комплекса С-200, который до сих пор стоит на вооружении у ВСУ — это ещё одна версия следствия. По нашей информации, на Украине 5В28 могли адаптировать под применение в качестве оперативно-тактической баллистической ракеты. Что увеличивает дальность их полёта до 350 километров и позволяет работать по целям на земле», — указывалось в публикации канала вечером 9 июля.Утром 10 июля Минобороны РФ сообщило, что в ракетных ударах, которые наносились по регионам России Вооружёнными силами Украины, применялись ракеты комплекса С-200.«9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», — отмечалось в сообщении Минобороны.Как рассказал начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов, две ракеты были уничтожены средствами ПВО, две — отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.Тем временем стало известно об угрозе другой российской атомной электростанции.Как рассказал журналистам РИА «Новости» командир одного из подразделений ВС РФ, украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. При этом подразделения Вооружённых сил России готовы к отражению любой атаки на данном участке, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.«Самая главная задача — не пропустить диверсионную группу. Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах. Все настроены жёстко и серьёзно. Если противник и решится пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС», — отметил командир подразделения.Снайпер с позывным «Пианист», находящийся на одном из наблюдательных постов, рассказал РИА «Новости», что в последнее время украинские военные увеличили активность разведывательных БПЛА.«Участились ночные вылеты БПЛА. Артиллерия немного утихла, но все равно уже начинаются признаки проявления активности. Ночью запускают сигнальные ракеты. Дают знать, что они тут присутствуют», — рассказал снайпер с позывным «Пианист».Обстановка у ЗАЭС остаётся напряжённой.Обращение с пленнымиРоссийский доброволец с позывным «Топаз» рассказал, как в украинском плену его угрожали убить и избивали, чтобы получить нужные украинским журналистам слова.«Топаза» взяли в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном «Скала», который относится к ОК «Восток» и специализируется на разведывательных и штурмовых действиях.«Избивали чисто по телу, оно у меня такое жёлтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортёр. Мне командир этого подразделения («Скала». — Ред.) сказал, как и что говорить. С репортером они были знакомы, видно, что друг друга знают хорошо. Сказал мне, чтобы я сказал, что я сам вижу, что Россия стреляет в мирных людей, прилетают снаряды, типа того. Что видя все это, я иду на сторону Украины воевать, видя такой беспредел. Что в России житья мне не будет, я остаюсь здесь жить, воевать за Украину... Там рядом журналист был, он сказал, что, если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю», — рассказал журналистам Топаз.Вполне возможно, речь идёт о журналисте проекта «Бутусов+» Богдане Пападине. Он выпустил ряд репортажей, посвящённых «Скале». В одном из репортажей показан российский военнопленный, якобы изъявивший желание воевать за Украину и якобы помогающий украинским военным.При этом вариант обмена пленных не рассматривался.«Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь $ 20 тыс. — мы тебя отпускаем... Ребята, которые пленные были, они говорили, что отпускают как — ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: "Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит, дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая". Только так, и всё», — отметил Топаз.Как рассказал Топаз, позже батальон «Скала» перебросили на запорожское направление. Его, а также другого пленного украинские военные пустили как «живой щит» впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут стоять минные заграждения. Пленному удалось бежать во время завязавшегося боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второй российский военнопленный погиб, подорвавшись на мине.

https://ukraina.ru/20230709/1047904771.html

https://ukraina.ru/20230709/1047901296.html

https://ukraina.ru/20230709/1047898283.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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