https://ukraina.ru/20230710/1047910817.html
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту - 10.07.2023 Украина.ру
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту
Одна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ
2023-07-10T09:35
2023-07-10T09:35
2023-07-10T09:35
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минобороны рф
новости
ракеты
крымский мост
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"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.В свою очередь Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение.Также в Минобороны РФ отметили, что Герасимов поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".
https://ukraina.ru/20230709/1047904269.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, минобороны рф, новости, ракеты, крымский мост
ПВО, Минобороны РФ, Новости, ракеты, Крымский мост
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту
Одна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ