Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту - 10.07.2023 Украина.ру
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Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту - 10.07.2023 Украина.ру
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту
Одна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ
2023-07-10T09:35
2023-07-10T09:35
пво
минобороны рф
новости
ракеты
крымский мост
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"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.В свою очередь Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение.Также в Минобороны РФ отметили, что Герасимов поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".
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пво, минобороны рф, новости, ракеты, крымский мост
ПВО, Минобороны РФ, Новости, ракеты, Крымский мост

Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту

09:35 10.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Одна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.
В свою очередь Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение.
Также в Минобороны РФ отметили, что Герасимов поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".
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ПВОМинобороны РФНовостиракетыКрымский мост
 
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