https://ukraina.ru/20230710/1047910817.html

Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту

Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту - 10.07.2023 Украина.ру

Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту

Одна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ

2023-07-10T09:35

2023-07-10T09:35

2023-07-10T09:35

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минобороны рф

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крымский мост

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"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.В свою очередь Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение.Также в Минобороны РФ отметили, что Герасимов поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".

https://ukraina.ru/20230709/1047904269.html

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пво, минобороны рф, новости, ракеты, крымский мост