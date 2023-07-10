Кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет - премьер Камбоджи - 10.07.2023 Украина.ру
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Кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет - премьер Камбоджи
Кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет - премьер Камбоджи - 10.07.2023 Украина.ру
Кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет - премьер Камбоджи
Применение кассетных боеприпасов Киевом станет катастрофой для обычных украинцев. Об этом предупредил 9 июля премьер-министр Камбоджи Хун Сен в своем Twitter
2023-07-10T08:11
2023-07-10T08:11
кассетные боеприпасы
новости
камбоджа
зарубежье
украина
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Он напомнил про "болезненный опыт" своей страны, которую США усеяли подобными снарядами.По словам политика, эти бомбы окажутся "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет".В минувшую пятницу США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву такое вооружение связано с необходимостью компенсировать высокий расход снарядов ВСУ.Депутат Леонид Слуцкий указал, что Вашингтон, вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения.
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кассетные боеприпасы, новости, камбоджа, зарубежье, украина
кассетные боеприпасы, Новости, Камбоджа, Зарубежье, Украина

Кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет - премьер Камбоджи

08:11 10.07.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : president.gov.ua
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Применение кассетных боеприпасов Киевом станет катастрофой для обычных украинцев. Об этом предупредил 9 июля премьер-министр Камбоджи Хун Сен в своем Twitter
Он напомнил про "болезненный опыт" своей страны, которую США усеяли подобными снарядами.
По словам политика, эти бомбы окажутся "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет".
"Из жалости к украинскому народу я призываю президента США и президента Украины не использовать кассетные боеприпасы", — заявил Хун Сен.
В минувшую пятницу США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву такое вооружение связано с необходимостью компенсировать высокий расход снарядов ВСУ.
Депутат Леонид Слуцкий указал, что Вашингтон, вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения.
Джейк Салливан
07:57
Салливан оценил возможность разлада в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов КиевуСША не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом заявил 9 июля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан
 
кассетные боеприпасыНовостиКамбоджаЗарубежьеУкраина
 
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