Кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет - премьер Камбоджи
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Применение кассетных боеприпасов Киевом станет катастрофой для обычных украинцев. Об этом предупредил 9 июля премьер-министр Камбоджи Хун Сен в своем Twitter
Он напомнил про "болезненный опыт" своей страны, которую США усеяли подобными снарядами.
По словам политика, эти бомбы окажутся "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет".
"Из жалости к украинскому народу я призываю президента США и президента Украины не использовать кассетные боеприпасы", — заявил Хун Сен.
В минувшую пятницу США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву такое вооружение связано с необходимостью компенсировать высокий расход снарядов ВСУ.
Депутат Леонид Слуцкий указал, что Вашингтон, вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения.
07:57Салливан оценил возможность разлада в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов КиевуСША не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом заявил 9 июля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан