https://ukraina.ru/20230710/1047908826.html
Салливан оценил возможность разлада в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву
Салливан оценил возможность разлада в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву - 10.07.2023 Украина.ру
Салливан оценил возможность разлада в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву
США не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом заявил 9 июля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-07-10T07:57
2023-07-10T07:57
2023-07-10T07:59
кассетные боеприпасы
джейк салливан
зарубежье
новости
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/16/1032981637_0:104:433:347_1920x0_80_0_0_1ee7206f6b67d339aba75da4043362eb.png
"Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения", - сказал Салливан.Он также сообщил, что украинская сторона дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на российской территории.В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ukraina.ru/20230709/1047899944.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/16/1032981637_0:63:433:387_1920x0_80_0_0_f2a1a294c7c2befcc93b454711a57c42.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кассетные боеприпасы, джейк салливан, зарубежье, новости, украина, нато
кассетные боеприпасы, Джейк Салливан, Зарубежье, Новости, Украина, НАТО
Салливан оценил возможность разлада в НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву
07:57 10.07.2023 (обновлено: 07:59 10.07.2023)
США не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом заявил 9 июля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан
"Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения", - сказал Салливан.
Он также сообщил, что украинская сторона дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на российской территории.
"Во-первых, они не будут применять их на российской территории, они будут использовать эти снаряды лишь на своей территории... Во-вторых, они не будут применять их в населенных районах", - проинформировал высокопоставленный чиновник Белого дома.
В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.