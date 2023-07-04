https://ukraina.ru/20230704/1047774681.html

Владимир Брутер о вступлении Украины в НАТО: Зеленский и Кулеба прекрасно знают результат

Владимир Брутер о вступлении Украины в НАТО: Зеленский и Кулеба прекрасно знают результат - 04.07.2023 Украина.ру

Владимир Брутер о вступлении Украины в НАТО: Зеленский и Кулеба прекрасно знают результат

Непонятно, каким образом НАТО собирается давать Киеву гарантии безопасности, поставляя вооружения армии Украины. Как июльский саммит альянса может изменить ход... Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T04:50

2023-07-04T04:50

2023-07-04T04:50

интервью

запад

украина

россия (рф)

турция

венгрия

чехия

болгария

словакия

эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040871871_71:13:821:435_1920x0_80_0_0_f46fde9ac030c9ef54615ae0b4b0ddec.jpg

Непонятно, каким образом НАТО собирается давать Киеву гарантии безопасности, поставляя вооружения армии Украины. Как июльский саммит альянса может изменить ход войны, изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. При этом Украине предложили принять участие только на встрече "в полях", а не как потенциальному кандидату на вступление в блок. Об этом на днях заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.— Владимир Ильич, в чем смысл предстоящего саммита НАТО с учетом того, что Украина не хочет решать вопросы? Представители стран встретятся, чтобы просто поговорить?— У этого вопроса есть простой ответ. Западное общество кушает картинки, кушает мемы. Поэтому его нужно потчевать образами. Образ Украины, бешено стремящейся встать в ряд цивилизованных стран (которые находятся, естественно, по их концепции "на стороне добра"), необходим для того, чтобы продолжать её поддерживать. Или, по крайней мере, создавать режим, при котором общество не возражает против содействия Киеву.Как только ситуация начнёт проваливаться и на Западе не смогут сохранить картинку Украины — как настоящей части России, считающей себя Западом, а не какой-то "азиатчиной" — придется вносить определённые коррективы для общества. Иначе оно перестанет это потреблять. Они [представители стран – участниц НАТО] отлично знают свои народы и учтут чувствительные моменты, когда будут делать заявление.— Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет. Об этом заявил Reuters заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква. Как вы можете прокомментировать такой ультиматум Зеленского к НАТО? На что он надеется?— Ни на что он не надеется — Зеленский прекрасно знает результат. Представьте себе экзамен, когда вы должны дать правильный ответ на какой-то вопрос в письменном виде. При этом вы знаете его ещё до того, как начать решать задачу. Очевидно, если вы просто запишете его, это может вызвать некие подозрения. Поэтому вы пыхтите, что-то черкаете, создаете видимость решения.Вот примерно этим Киев сейчас и занимается: создает информационные фоны, изображает дискуссию. На самом деле и Зеленскому, и Кулебе совершенно ясно, каким будет предположительный результат. Там есть варианты, но они не касаются приглашения Украины вступить в НАТО.— Например, какие?— Например, как вариант, когда примут решение о том, что в силу особых обстоятельств Украина после окончания вооружённого конфликта сможет вступить в НАТО без плана действий по членству в альянсе.— Есть ли у стран – членов НАТО какие-то особые позиции по вступлению Украины в организацию? Кто в данном случае наряду с Венгрией может выступить против Киева?— Турция не поддерживает Украину. Вполне возможно, если в Словакии пройдет переход правительства, она тоже не будет поддерживать. Но Словакия все-таки очень маленькая, слабенькая страна. В общем, Венгрия и Турции не только не поддерживают вступлению Украины в альянс, но и занимают в нем отдельную позицию. Мы должны это момент учитывать.На самом деле в НАТО есть другие страны, которые могут высказаться против вступления Украины — вопрос только в том, насколько они заинтересованы в какой-то внутренней дискуссии по этому поводу. Давайте вспомним, что Олаф Шольц говорил ещё перед украинским конфликтом (или в начале его) — он заявил, что никак не может понять действия Путина, потому что Украина ещё много лет не стала бы членом НАТО. На самом деле совершенно идиотская фраза, потому что речь же не идет о том, что в России должны этот момент ждать. И потом, войдет Украина в НАТО или будет к этому двигаться — в принципе почти одно и то же.Поэтому вопрос здесь не в том, кто и как будет возражать, а только в том, что по этому поводу существует консенсус у руководства. Если таковой имеется, то перебить его можно только другая достаточно объёмная или поддержанная позиция. Допустим, все руководство стран НАТО поддерживает вступление Киева в альянс, а тут выходит Виктор Орбан и говорит: я не поддерживаю. Согласитесь, это разные весовые категории.— Вы сказали, что в НАТО есть другие государства, которые могут высказаться против вступления Украины в альянс в случае дискуссии. О каких странах идет речь?— Многие государства могут высказаться. Не случайно же Запад, например, очень постарался, чтобы в Чехии произошел переход правительства и из него ушли такие люди как Курц и Кнайсль; прямо вмешивался в политическую ситуацию в Черногории; влез в Болгарию. Сначала Бойко Борисов и Кирил Петков никак не могли найти общий язык. Они провели 5 досрочных выборов и после этого создали правительство на паях, где премьер-министр будет меняться каждые 2 года. То есть выверты того, что на Западе называют демократией могут быть максимально различными, и дискуссия может возникнуть в любой момент в любом месте.Вопрос в том, что Россию это не должно интересовать — это их внутренний механизм; они не предлагают нам принять в нём участие. Если российское мнение для НАТО ничего не значит, то какой смысл пытаться играть на их внутренних разногласиях? У них есть огромный механизм для разрешения этих внутренних разногласий.Таким образом, выступить против Киева может любая страна, которая не есть основа НАТО. Не выступят Франция, Германия, Англия или Америка, потому что они — консенсусное ядро альянса, которое вырабатывает позицию по таким вопросам. Вне зависимости от того, что говорит дурной Шольц, когда позиция будет определена, он к ней присоединится.— Что будет со странами НАТО, которые посмеют высказаться против вступления Украины в НАТО?— Что будет с остальными, которые понимают, что для них это угроза, "начальству НАТО" безразлично. Оно в силах продавить любую свою позицию через всех, кто является клиентами НАТО. Единственное, через Эрдогана не может, через Орбана может только отчасти. Но в любом случае оно продавит. Ведь можно создать ситуацию, когда Турция и Венгрия будут объявлены некими аутсайдерами.Например, вспомните, сколько раундов переговоров о членстве Швеции уже провели с Эрдоганом. Каждые 2 дня к нему кто-то ездит: а давайте сделаем вот так, а давайте сделаем вот эдак, давайте ещё немножко. Эрдоган, уже, наверное, готов сказать, нет. Но он не может их не принять, поэтому каждый день морочит себе голову этой темой, хотя она ему совершенно неинтересна.Я вам прямо скажу: специалисты по переговорам из коллективных западных центров очень любят такие темы. Они на них не только собаку съели — они крокодилов вместе с чешуей глотают. Эти люди очень любят переговариваться ни о чём, просто действуя второй стороне на нервы и постоянно предлагая что-то видоизменить.По зерновой сделке происходит то же самое. Они ничего путного не предлагают, но постоянно твердят: давайте мы ещё несколько раундов переговоров проведём, давайте её продлим, давайте продлим… Так и тут с Украиной.— Если Украина получит гарантии безопасности от НАТО и как это будет выглядеть?— Гарантии безопасности — это все слова, эвфемизмы. Давайте представим себе, что Украина их получила. Запад поменяет власти и скажет, что народ хочет так. А какое есть влияние у России на внутренние ситуацию в Украине, когда последняя полностью контролируется Западом? Что означают упомянутые гарантии безопасности для нас?Я очень опечален, что Россия, во-первых, допустила разговоры об этом; во-вторых, что мы до сих пор обсуждаем эффективность этих гарантий. Повторюсь: без возможности менять власть в стране любые разговоры о гарантиях безопасности — это чепуха, и, на мой взгляд, вообще на эту тему говорить не следует.Смысла в таких переговорах я не вижу вообще. Все формулы об особом статусе страны начинаются с введения их в конституцию и с механизма контроля за действиями исполнительной власти. Пока конституция является внутренним документом никаких гарантий с нашей стороны быть не может, потому что мы никак не можем вмешаться в этот процесс.— Как саммит НАТО может изменить ход войны?— А что тут еще менять? Они обозначат поддержку Украины до полной победы или до выгодных для Украины переговоров; скажут, это будет носить всеобъемлющий и непрерывный характер, что Украина может вести переговоры. Как раз сейчас вопрос о гарантиях безопасности для Киева обсуждается с членами НАТО. Непонятно, как это будет выглядит в свете того, что Запад поставляет вооружения ВСУ… Но тем не менее, будет еще какая-то бумажка.

https://ukraina.ru/20221116/1040873798.html

https://ukraina.ru/20230630/1047691624.html

https://ukraina.ru/20230630/1047725795.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, запад, украина, россия (рф), турция, венгрия, чехия, болгария, словакия, эрдоган, виктор орбан, владимир зеленский, зарубежье, дмитрий кулеба, олаф шольц, нато, гарантии безопасности, зерновая сделка, вооружения