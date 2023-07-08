https://ukraina.ru/20230708/1047886913.html

Лето простоять, да зиму продержаться. Как Украина переживает кризис энергетической инфраструктуры

Лето простоять, да зиму продержаться. Как Украина переживает кризис энергетической инфраструктуры - 08.07.2023 Украина.ру

Лето простоять, да зиму продержаться. Как Украина переживает кризис энергетической инфраструктуры

У украинской энергосистемы теперь две основных неприятности - зима и лето. На этой неделе на Украине установилась обычная для июля жара. Днем температура доходит до +35, но для июля это отнюдь не аномалия. Естественно, теперь люди включают кондиционеры, вентиляторы, а также активнее пользуются водой, поливают растения, чаще принимают душ.

2023-07-08T10:58

2023-07-08T10:58

2023-07-08T10:58

эксклюзив

энергосистема украины

украина

молдавия

приднестровье

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101523/90/1015239038_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_fe1a8e2f39af72bded707016c2e823bd.jpg

И от этого украинская энергосистема вновь затрещала по швам, как и в январе, когда жители включали обогреватели.В четверг 6 июля госкомпания "Укрэнерго" вновь обратилась к населению с просьбой отключать электроприборы и экономить энергию в пиковые часы с 16 до 23 часов, чтобы избежать веерных отключений. Ежесуточное потребление электроэнергии, утверждают в компании, выросло из-за жаркой погоды в вечерние часы на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе. Кроме того, изменился период максимального потребления в течение суток. Если на прошлой неделе он приходился на 19:00 - 22:00, то с 3 июля максимальная нагрузка на энергосистему приходится на период с 16:00 до 23:00.Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью 5 июля заявил, что украинцам следует готовиться к отключениям света в июле-августе. "Мы сейчас стабильно берем аварийную помощь из Европы ежедневно. И чем жарче, тем сильнее возрастает дефицит. Июль-август - это пик. И на Украине последние годы он был таким же высоким, как зимний пик", - говорит Харченко. Импорт сейчас идет преимущественно из Словакии и Молдавии.При этом, как сообщил 3 июля нардеп Андрей Герус, Украина занимает второе место в Европе по уровню спотовой цены на электроэнергию. "Сегодня в Украине на спотовом рынке электроэнергии вторая самая высокая цена в Европе. Лоббисты энергетических монополий могут радоваться", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.Союзники Украины не спешат продавать ей электроэнергию по низким ценам. Но самое интересное в этом, что поставщиком электроэнергии для Украины стала Молдавия, у которой своих источников электроэнергии немного – там нет ни АЭС, ни крупных ГЭС. Самый крупный производитель электроэнергии для Молдавии – Молдавская ГРЭС (тепловая электростанция, работающая на газе и угле), расположенная в Приднестровье в городе Днестровск. Станция обеспечивает 75-80% потребностей Молдавии, которая перепродает приднестровскую электроэнергию Украине. Учитывая, что Приднестровье существует преимущественно за счет российской поддержки, получается, что РФ через третьи страны покрывает дефицит электроэнергии на Украине с одновременными ударами по ее энергетической инфраструктуре.Тем не менее, Украине этого не хватает. Как говорит тот же Харченко, индустриальные потребители энергии уже ограничиваются в потреблении, а лимиты им выдают на 20-30% ниже обычного. Вскоре дело дойдет и до бытовых потребителей. Наиболее худшая ситуация, по его словам, в Одесской и Киевской области. Харченко также прогнозирует, что следующая зима будет для Украины не менее сложной. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в октябре-ноябре. Также, по его мнению, к осени возобновятся атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Однако, похоже, они начались раньше. По заявлениям властей Львова, ракетный удар в ночь на 6 июля был произведен и по объекту энергетической инфраструктуры города, в результате чего некоторые абоненты остались без света. Теперь, похоже, импорт придется увеличивать.Импорт электроэнергии на Украину стал возможен благодаря отмене ранее зафиксированного потолка цен на электроэнергию. "Одна из основных причин пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии – это обеспечение поставок импортной электроэнергии на наш рынок, как минимум в период прохождения вечерних максимумов нагрузки", - заявил недавно в интервью украинскому изданию "Главком" главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.В прошлом месяце украинцам вдвое повысили тариф на электроэнергию, мотивируя повышение нехваткой денег на ремонт повреждений после ракетных ударов. В июле еще на 40% подскочили цены на электроэнергию для украинского бизнеса, вызвав рост цен на товары и услуги. "Укрэнерго" признает, что выполнила только 50% из запланированного объема восстановительных работ в магистральной сети. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий жалуется, что на ремонт не хватает денег. По его словам, они уже потратили 900 млн евро кредитных и грантовых средств и ожидают до конца года еще несколько сотен миллионов евро.Стоимость кредитов, как водится, переложат на плечи населения, которое уже задолжало миллиарды, или попросят новые кредиты для погашения старых. Тем не менее, кумулятивный эффект будет нарастать, тарифы будут повышать снова, что сделает выпуск продукции на Украине дороже, чем в ЕС, несмотря на дешевую рабочую силу.

https://ukraina.ru/20230525/1046552999.html

https://ukraina.ru/20230619/1047368425.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, энергосистема украины, украина, молдавия, приднестровье, электроэнергия