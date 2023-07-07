Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных - 07.07.2023 Украина.ру
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Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных - 07.07.2023 Украина.ру
Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
В Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
2023-07-07T14:11
2023-07-07T14:11
новости
украина.ру
ростислав ищенко
конференция
политзаключенные
украина
россия (рф)
интересы
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До сих пор, отметил эксперт, пленных обменивали вне рамок каких-то концепций или планов. Обмены происходили "по факту", то есть при наличии соответствующей политической воли. Проблема в том, подчеркнул политолог, что имена политзаключенных чаще всего не на слуху, как это было, например, в истории с журналистом Кириллом Вышинским. Между тем политзаключенные - это как раз те жертвы нацистского киевского режима, освобождение которых было названо одной из целей СВО, отметил Ищенко.
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новости, украина.ру, ростислав ищенко, конференция, политзаключенные, украина, россия (рф), интересы
Новости, Украина.ру, Ростислав Ищенко, конференция, политзаключенные, Украина, Россия (РФ), интересы

Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных

14:11 07.07.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
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В Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
До сих пор, отметил эксперт, пленных обменивали вне рамок каких-то концепций или планов. Обмены происходили "по факту", то есть при наличии соответствующей политической воли.
Проблема в том, подчеркнул политолог, что имена политзаключенных чаще всего не на слуху, как это было, например, в истории с журналистом Кириллом Вышинским. Между тем политзаключенные - это как раз те жертвы нацистского киевского режима, освобождение которых было названо одной из целей СВО, отметил Ищенко.
"Покажите, кого вы освобождаете, говорят нам [на Западе]. Так вот те, кого сейчас можно вытащить из украинских тюрем и показать – это те, кого мы освобождаем от нацистского режима, который их посадил в тюрьму по политическим соображениям. Люди, которые там сели в тюрьму просто за то, что говорили правду, они могли даже не знать, что какой-то негласный запрет режима нарушили. Это конкретные жертвы режима. И это наш аргумент на весах, ведь спор проходит не только на фронте. Киевский режим боится российской армии гораздо меньше, чем правды", - сказал Ищенко.
13:54
"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданамиПроцесс взаимного освобождения гражданских лиц сложный и длительный, но необходимо его начать. Об этом 7 июля на конференции издания Украина.ру заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
 
НовостиУкраина.руРостислав ИщенкоконференцияполитзаключенныеУкраинаРоссия (РФ)интересы
 
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