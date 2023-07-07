Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
В Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.
До сих пор, отметил эксперт, пленных обменивали вне рамок каких-то концепций или планов. Обмены происходили "по факту", то есть при наличии соответствующей политической воли.
Проблема в том, подчеркнул политолог, что имена политзаключенных чаще всего не на слуху, как это было, например, в истории с журналистом Кириллом Вышинским. Между тем политзаключенные - это как раз те жертвы нацистского киевского режима, освобождение которых было названо одной из целей СВО, отметил Ищенко.
"Покажите, кого вы освобождаете, говорят нам [на Западе]. Так вот те, кого сейчас можно вытащить из украинских тюрем и показать – это те, кого мы освобождаем от нацистского режима, который их посадил в тюрьму по политическим соображениям. Люди, которые там сели в тюрьму просто за то, что говорили правду, они могли даже не знать, что какой-то негласный запрет режима нарушили. Это конкретные жертвы режима. И это наш аргумент на весах, ведь спор проходит не только на фронте. Киевский режим боится российской армии гораздо меньше, чем правды", - сказал Ищенко.
13:54"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданамиПроцесс взаимного освобождения гражданских лиц сложный и длительный, но необходимо его начать. Об этом 7 июля на конференции издания Украина.ру заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский