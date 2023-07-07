https://ukraina.ru/20230707/1047873457.html

Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных

Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных - 07.07.2023 Украина.ру

Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных

В Вашингтоне уже не надеются на то, что Украина продержится еще хотя бы год. Заключенные в украинских тюрьмах при таком раскладе не выживут, но эти люди очень нужны России. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко на конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины", организованной изданием Украина.ру.

2023-07-07T14:11

2023-07-07T14:11

2023-07-07T14:11

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ростислав ищенко

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россия (рф)

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До сих пор, отметил эксперт, пленных обменивали вне рамок каких-то концепций или планов. Обмены происходили "по факту", то есть при наличии соответствующей политической воли. Проблема в том, подчеркнул политолог, что имена политзаключенных чаще всего не на слуху, как это было, например, в истории с журналистом Кириллом Вышинским. Между тем политзаключенные - это как раз те жертвы нацистского киевского режима, освобождение которых было названо одной из целей СВО, отметил Ищенко.

https://ukraina.ru/20230707/1047872830.html

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новости, украина.ру, ростислав ищенко, конференция, политзаключенные, украина, россия (рф), интересы