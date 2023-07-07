Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом - 07.07.2023 Украина.ру
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Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом - 07.07.2023 Украина.ру
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Островки на территории украинской Волынской области. Об этом он написал 7 июля на своей странице в соцсети Facebook*
2023-07-07T12:48
2023-07-07T12:56
волынская резня
новости
польша
матеуш моравецкий
украина
зарубежье
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Моравецкий установил деревянный крест на месте села Островки и помолился перед ним. На кладбище, где похоронены погибшие поляки, он возложил венок к памятнику.Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)** провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.**Организация, запрещенная в Российской Федерации.
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волынская резня, новости, польша, матеуш моравецкий, украина, зарубежье
Волынская резня, Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, Украина, Зарубежье

Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом

12:48 07.07.2023 (обновлено: 12:56 07.07.2023)
 
© president.gov.uaМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
Читать в
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Островки на территории украинской Волынской области. Об этом он написал 7 июля на своей странице в соцсети Facebook*
Моравецкий установил деревянный крест на месте села Островки и помолился перед ним. На кладбище, где похоронены погибшие поляки, он возложил венок к памятнику.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.
Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.
11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)** провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.
* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
**Организация, запрещенная в Российской Федерации.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 11:29
Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не проститДело о Волынской резне является занозой в польско-украинских отношениях. Такое заявление 4 июля в эфире PR24 сделал заместитель министра внутренних дел страны Мацей Васик, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом власти намерены напомнить миру о 80-летии резни
 
Волынская резняНовостиПольшаМатеуш МоравецкийУкраинаЗарубежье
 
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