https://ukraina.ru/20230707/1047870147.html
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом - 07.07.2023 Украина.ру
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Островки на территории украинской Волынской области. Об этом он написал 7 июля на своей странице в соцсети Facebook*
2023-07-07T12:48
2023-07-07T12:48
2023-07-07T12:56
волынская резня
новости
польша
матеуш моравецкий
украина
зарубежье
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Моравецкий установил деревянный крест на месте села Островки и помолился перед ним. На кладбище, где похоронены погибшие поляки, он возложил венок к памятнику.Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)** провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.**Организация, запрещенная в Российской Федерации.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
волынская резня, новости, польша, матеуш моравецкий, украина, зарубежье
Волынская резня, Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, Украина, Зарубежье
Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом
12:48 07.07.2023 (обновлено: 12:56 07.07.2023)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Островки на территории украинской Волынской области. Об этом он написал 7 июля на своей странице в соцсети Facebook*
Моравецкий установил деревянный крест на месте села Островки и помолился перед ним. На кладбище, где похоронены погибшие поляки, он возложил венок к памятнику.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.
Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.
11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)** провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.
* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
**Организация, запрещенная в Российской Федерации.