https://ukraina.ru/20230707/1047870147.html

Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом

Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом - 07.07.2023 Украина.ру

Премьер Польши приехал на Украину почтить память жертв Волынской резни с деревянным крестом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Островки на территории украинской Волынской области. Об этом он написал 7 июля на своей странице в соцсети Facebook*

2023-07-07T12:48

2023-07-07T12:48

2023-07-07T12:56

волынская резня

новости

польша

матеуш моравецкий

украина

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/96/1033529602_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_00f4c27d2f4b03b417460df6e06b6f3a.jpg

Моравецкий установил деревянный крест на месте села Островки и помолился перед ним. На кладбище, где похоронены погибшие поляки, он возложил венок к памятнику.Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)** провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.**Организация, запрещенная в Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230704/1047785125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

волынская резня, новости, польша, матеуш моравецкий, украина, зарубежье