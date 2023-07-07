Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью" - 07.07.2023 Украина.ру
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Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью"
Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью" - 07.07.2023 Украина.ру
Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью"
Просьба президента Украины Владимира Зеленского отправить в Киев бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а отношения между странами не строятся на прихоти и капризах, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передаёт телеканал Mtavari
2023-07-07T11:31
2023-07-07T11:31
новости
зарубежье
украина
грузия
саакашвили
владимир зеленский
посол
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Просьба Украины о передаче бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а "отношения между странами и народами не строятся на прихоти", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.3 июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно, заявил накануне председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе.
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новости, зарубежье, украина, грузия, саакашвили, владимир зеленский, посол
Новости, Зарубежье, Украина, Грузия, Саакашвили, Владимир Зеленский, посол

Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью"

11:31 07.07.2023
 
© Government of Georgia
© Government of Georgia
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Просьба президента Украины Владимира Зеленского отправить в Киев бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а отношения между странами не строятся на прихоти и капризах, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передаёт телеканал Mtavari
Просьба Украины о передаче бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а "отношения между странами и народами не строятся на прихоти", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Украинские власти действуют здесь неправильно, украинские власти отозвали посла из Грузии, в то время как даже в Белоруссии у них был посол, и украинские власти - это те, кто фактически выслал посла Грузии с Украины. Посол, который был единственным из оставшихся послов, не испугался российских бомб, в то время как послы США, Германии и других покинули Киев, посол Грузии был там до последней минуты", - заявил Папуашвили.

3 июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно, заявил накануне председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе.
5 июля, 16:20
Выбрали сотрудничество с Россией. Почему Зеленский разозлился на ГрузиюУкраинский МИД предложил послу Грузии на Украине Георгию Закаришвили отправиться в Тбилиси для консультаций. В свою очередь в грузинском внешнеполитическом ведомстве это назвали крайней формой обострения отношений
 
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