https://ukraina.ru/20230707/1047865676.html

Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью"

Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью" - 07.07.2023 Украина.ру

Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью"

Просьба президента Украины Владимира Зеленского отправить в Киев бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а отношения между странами не строятся на прихоти и капризах, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передаёт телеканал Mtavari

2023-07-07T11:31

2023-07-07T11:31

2023-07-07T11:31

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саакашвили

владимир зеленский

посол

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Просьба Украины о передаче бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а "отношения между странами и народами не строятся на прихоти", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.3 июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно, заявил накануне председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе.

https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html

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новости, зарубежье, украина, грузия, саакашвили, владимир зеленский, посол