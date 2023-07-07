https://ukraina.ru/20230707/1047864818.html

СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой

СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой - 07.07.2023 Украина.ру

СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой

Британский наемник, воевавший в рядах ВСУ, наступил на мину и получил серьёзные травмы. Об этом сообщает британское издание Liverpool Echo

2023-07-07T10:47

2023-07-07T10:47

2023-07-07T11:21

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Британский 33-летний наемник Джеймс Смит, воевавший за Украину, 18 июня наступил на мину и получил тяжёлые травмы, говорится в сообщении. В больнице ему удалили застрявшие в теле осколки, вставили в ногу металлический стержень и ампутировали палец. Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Издание также уточняет, до этого он служил в британской армии и участвовал в операциях в Афганистане.Наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило издание Daily Beast.Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. Он также пожаловались на уровень подготовки украинских солдат и большого количества "тупых добровольцев" в рядах ВСУ.Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.СК РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран, говорится в материале.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ukraina.ru/20230705/1047821831.html

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новости, наёмники, всу, великобритания, украина, сво