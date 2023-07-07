СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой - 07.07.2023 Украина.ру
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СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой
СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой - 07.07.2023 Украина.ру
СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой
Британский наемник, воевавший в рядах ВСУ, наступил на мину и получил серьёзные травмы. Об этом сообщает британское издание Liverpool Echo
2023-07-07T10:47
2023-07-07T11:21
новости
наёмники
всу
великобритания
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Британский 33-летний наемник Джеймс Смит, воевавший за Украину, 18 июня наступил на мину и получил тяжёлые травмы, говорится в сообщении. В больнице ему удалили застрявшие в теле осколки, вставили в ногу металлический стержень и ампутировали палец. Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Издание также уточняет, до этого он служил в британской армии и участвовал в операциях в Афганистане.Наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило издание Daily Beast.Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. Он также пожаловались на уровень подготовки украинских солдат и большого количества "тупых добровольцев" в рядах ВСУ.Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.СК РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран, говорится в материале.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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новости, наёмники, всу, великобритания, украина, сво
Новости, наёмники, ВСУ, Великобритания, Украина, СВО

СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой

10:47 07.07.2023 (обновлено: 11:21 07.07.2023)
 
© CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
© CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau
Читать в
Британский наемник, воевавший в рядах ВСУ, наступил на мину и получил серьёзные травмы. Об этом сообщает британское издание Liverpool Echo
Британский 33-летний наемник Джеймс Смит, воевавший за Украину, 18 июня наступил на мину и получил тяжёлые травмы, говорится в сообщении. В больнице ему удалили застрявшие в теле осколки, вставили в ногу металлический стержень и ампутировали палец.
Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Издание также уточняет, до этого он служил в британской армии и участвовал в операциях в Афганистане.
Наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило издание Daily Beast.
Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. Он также пожаловались на уровень подготовки украинских солдат и большого количества "тупых добровольцев" в рядах ВСУ.
"Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — рассказал один из солдат с позывным Бам.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.
СК РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран, говорится в материале.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
5 июля, 15:04
В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная детальПод Артемовском уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации СМИ, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя. Об этом 5 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
 
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