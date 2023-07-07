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Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow

Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow - 07.07.2023 Украина.ру

Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow

Российские бойцы успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации из зоны спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале

2023-07-07T10:32

2023-07-07T10:32

2023-07-07T10:32

новости

ракеты

дмитрий рогозин

storm shadow

сво

истребители

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Бойцы добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" успешно эвакуировали с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил Рогозин.Технические специалисты на месте разобрали ее на детали и для удобства транспортировки разложили по отдельности крыло, блок управления, фугасную и кумулятивную части. Рогозин добавил, что электронная "начинка" ракеты очень высокого уровня, при падении она не пострадала.Это не первый случай, когда западное оружие оказывает в руках российских бойцов. В последние недели они также смогли захватить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Производством ракет в настоящее время занимается европейский разработчик MBDA. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов за единицу.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.23 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели двух мирных жителей в результате ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа.Ранее Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ также использовали английские ракеты Storm Shadow.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230630/1047705419.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ракеты, дмитрий рогозин, storm shadow , сво, истребители