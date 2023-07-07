Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow - 07.07.2023 Украина.ру
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Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow
Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow - 07.07.2023 Украина.ру
Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow
Российские бойцы успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации из зоны спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
2023-07-07T10:32
2023-07-07T10:32
новости
ракеты
дмитрий рогозин
storm shadow
сво
истребители
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Бойцы добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" успешно эвакуировали с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил Рогозин.Технические специалисты на месте разобрали ее на детали и для удобства транспортировки разложили по отдельности крыло, блок управления, фугасную и кумулятивную части. Рогозин добавил, что электронная "начинка" ракеты очень высокого уровня, при падении она не пострадала.Это не первый случай, когда западное оружие оказывает в руках российских бойцов. В последние недели они также смогли захватить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Производством ракет в настоящее время занимается европейский разработчик MBDA. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов за единицу.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.23 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели двух мирных жителей в результате ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа.Ранее Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ также использовали английские ракеты Storm Shadow.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ракеты, дмитрий рогозин, storm shadow , сво, истребители
Новости, ракеты, Дмитрий Рогозин, Storm Shadow , СВО, истребители

Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow

10:32 07.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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Российские бойцы успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации из зоны спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
Бойцы добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" успешно эвакуировали с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил Рогозин.
Технические специалисты на месте разобрали ее на детали и для удобства транспортировки разложили по отдельности крыло, блок управления, фугасную и кумулятивную части. Рогозин добавил, что электронная "начинка" ракеты очень высокого уровня, при падении она не пострадала.
"Надеюсь, "трепанация" системы управления этой ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса быстро найти для нашей ПВО противоядие и усмирить британо-французский шторм", - говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда западное оружие оказывает в руках российских бойцов. В последние недели они также смогли захватить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Производством ракет в настоящее время занимается европейский разработчик MBDA. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов за единицу.
Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.
23 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели двух мирных жителей в результате ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа.
"Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно было выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сообщил Сальдо.
Ранее Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ также использовали английские ракеты Storm Shadow.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
30 июня, 10:22
ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - РоговВСУ, предположительно ракетами Storm Shadow, ударили по Бердянску Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 30 июня
 
НовостиракетыДмитрий РогозинStorm ShadowСВОистребители
 
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