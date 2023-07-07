Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле
09:11 07.07.2023 (обновлено: 09:12 07.07.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в пятницу в Стамбуле переговоры с Владимиром Зеленским
Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для Зеленского за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган летал во Львов для встречи с Зеленским.
За это время произошло немало событий, но первоочередными темами переговоров станут ситуация на Украине и возможность продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через 10 дней.
Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган является единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с президентом России Владимиром Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялось не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.