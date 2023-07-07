Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле - 07.07.2023 Украина.ру
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Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле
Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле - 07.07.2023 Украина.ру
Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в пятницу в Стамбуле переговоры с Владимиром Зеленским
2023-07-07T09:11
2023-07-07T09:12
эрдоган
стамбул
зарубежье
владимир зеленский
новости
россия (рф)
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Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для Зеленского за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган летал во Львов для встречи с Зеленским.За это время произошло немало событий, но первоочередными темами переговоров станут ситуация на Украине и возможность продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через 10 дней.Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган является единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с президентом России Владимиром Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялось не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.
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эрдоган, стамбул, зарубежье, владимир зеленский, новости, россия (рф)
Эрдоган, Стамбул, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости, Россия (РФ)

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле

09:11 07.07.2023 (обновлено: 09:12 07.07.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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Читать в
Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в пятницу в Стамбуле переговоры с Владимиром Зеленским
Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для Зеленского за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган летал во Львов для встречи с Зеленским.
За это время произошло немало событий, но первоочередными темами переговоров станут ситуация на Украине и возможность продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через 10 дней.
Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган является единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с президентом России Владимиром Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялось не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 17:20
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ЭрдоганСтамбулЗарубежьеВладимир ЗеленскийНовостиРоссия (РФ)
 
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