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Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле - 07.07.2023 Украина.ру

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в пятницу в Стамбуле переговоры с Владимиром Зеленским

2023-07-07T09:11

2023-07-07T09:11

2023-07-07T09:12

эрдоган

стамбул

зарубежье

владимир зеленский

новости

россия (рф)

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Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для Зеленского за два года – предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022 года Эрдоган летал во Львов для встречи с Зеленским.За это время произошло немало событий, но первоочередными темами переговоров станут ситуация на Украине и возможность продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через 10 дней.Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган является единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с президентом России Владимиром Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялось не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.

https://ukraina.ru/20230623/1047523613.html

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2023

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эрдоган, стамбул, зарубежье, владимир зеленский, новости, россия (рф)