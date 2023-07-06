https://ukraina.ru/20230706/1047846427.html

Заявления Лукашенко по переговорам и ЯО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля

Заявления Лукашенко по переговорам и ЯО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля - 06.07.2023 Украина.ру

Заявления Лукашенко по переговорам и ЯО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений, посвящённых происходящему на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-07-06T13:21

2023-07-06T13:21

2023-07-06T14:11

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092805_0:65:3011:1760_1920x0_80_0_0_8cf300c2303a6ec37b55b73c7e74e64a.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Волновахском 1 обстрел из РСЗО, выпустив 110 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Еленовка, Волноваха.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню 6 июля по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 32 снаряда 155 мм, по Никитовскому, Калининскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 52 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, по Озеряновке — 5 снарядов калибром 152 мм.В Донецке и Горловке были поражены жилые дома.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Никитовский район) — на автобусной остановке по ул. Болотникова ранен мужчина 1962 года рождения», — сообщило представительство.Позже мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели жительницы города.«К сожалению, раненая обстрелом ВФУ горловчанка погибла. Вечная память», — написал он в своём телеграм-канале.Согласно данным администрации Новокаховского городского округа, за минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам левобережной Херсонской области 105 снарядов.«За прошедшие сутки 5 июля по населённым пунктам левобережной Херсонщины укрофашисты выпустили 109 снарядов. Воинские формирования укрофашистов продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, по которым вчера, 5 июля, в течении дня выпустили 73 снаряда из ствольной артиллерии: Крынки — 12; Алёшки — 23; Саги — 9; Голая Пристань — 15; Казачьи Лагеря — 14 снарядов. В течении ночи были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Солонцах, Алешках, по которым выпущено в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии», — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Как рассказал РИА "Новости" военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ВСУ усилили обстрелы натовской артиллерией на краснолиманском направлении.«Вооружённые формирования Украины усилили использование 155-мм гаубичной и самоходной артиллерии. В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня», — заявил Марочко.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские военные выпустили 115 различных снарядов по территории региона. Обстрелам подверглись семь муниципалитетов,«В Грайворонском горокруге по селам Дроновка и Козинка выпущено по два минометных снаряда, по окраинам села Заречье-Первое и хутора Понуры — 7 и 9 миномётных снарядов соответственно. В селе Сподарюшино противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство», — написал Гладков в своём телеграм-канале.По его словам, количество артиллерийских снарядов, выпущенных в Белгородском районе по селу Щетиновка, составляет 10, а в сёлах Нехотеевка и Наумовка — по 6. В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 10 прилётов.В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено 6 минометных снарядов, а по селу Вериговка — 10 артиллерийских.Село Карабаново оказалось под обстрелом, где было зафиксировано 10 взрывов от миномёта. В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 16 прилётов. В Краснояружском районе, согласно сводке, четыре раза из артиллерии была обстреляна окраина села Демидовка.«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по селу Середа — 4 миномётных снаряда, по посёлку Ленинский — 2», — отметил Гладков, добавив,Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Заявления ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил, что Европа уже готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но украинское руководство выступает против.«Я пытаюсь объяснить, назвать причины, почему сейчас надо идти на переговоры. Позиция Запада такова: Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, в том числе Франция. Может быть, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры, пока это возможно. Зеленский занимает крайнюю позицию — "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления», — отметил Лукашенко.По его словам, даже если это наступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат.«Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении», — указал он.При этом Лукашенко подчеркнул, что для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада.«И мы с президентом России эту тему обсуждали. Полное взаимопонимание. Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине — если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо», — подчеркнул президент Белоруссии.При этом он подчеркнул, что Белоруссия находится в переговорном процессе по Украине.Примечательно, что, по данным Лукашенко, уже некоторое время назад на Украине начался серьёзный конфликт между Зеленским и верхушкой военных.«Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров», — призвал Лукашенко.Он также подчеркнул, что ядерное оружие не будет применено в ходе специальной военной операции, это возможно только в случае агрессии со стороны НАТО.

https://ukraina.ru/20230706/1047837328.html

https://ukraina.ru/20230705/1047830707.html

https://ukraina.ru/20230705/1047813655.html

https://ukraina.ru/20230705/1047803165.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники