https://ukraina.ru/20230706/1047842965.html

"Если у Зеленского есть совесть, пусть прекратит гонения". Как верующие отстаивают Киево-Печерскую лавру

"Если у Зеленского есть совесть, пусть прекратит гонения". Как верующие отстаивают Киево-Печерскую лавру - 06.07.2023 Украина.ру

"Если у Зеленского есть совесть, пусть прекратит гонения". Как верующие отстаивают Киево-Печерскую лавру

Утром 6 июля комиссия Минкульта Украины при содействии полиции опечатала несколько корпусов Киево-Печерской ларвы, сообщил ряд телеграм-каналов

2023-07-06T13:21

2023-07-06T13:21

2023-07-06T13:21

новости

украина

киево-печерская лавра

упц

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полиция

комиссия

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С раннего утра 6 июля на территории Киево-Печерской лавры происходит противостояние верующих, полицейских и чиновников. Члены комиссии Министерства культуры Украины собирались опечатать помещения Лавры, верующие - помешать им, полицейские - убрать верующих с дороги чиновников.По словам очевидцев, вооруженные полицейские перекрыли верующим все проходы к корпусам Киево-Печерской лавры ещё в 6 часов утра. Верующих оттаскивали за руки и за ноги от святыни во время чтения молитв. Одного мужчину с крестом в левой руке и украинским флагом четверо полицейских протащили по асфальту и бросили в автозак. Члены комиссии заявили журналистам и верующим, что собираются проверить трубы, краны и батареи, а в итоге опломбировали помещение. Об этом рассказал настоятель Киево-Печерской лавры Онуфрий.Женщины с крестами и молитвенниками рассказали, что, не предъявив ни одного документа, полиция и чиновники ворвались на территорию лавры.Представители комиссии Минкульта Украины опломбировали 70-й корпус Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция настоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия. Затем - корпус с мастерской и магазином церковной мебели. Верующие продолжили молитвенное стояние: бабушки в платочках, женщины с колясками и детьми - некоторые с украинскими флагами. Таким образом они продемонстрировали не только свою верность УПЦ, но и право на свободу вероисповедания.После на место прибыли представители раскольнической ПЦУ, чтобы рассказать верующим УПЦ, что они не украинцы. Адвокат в вышиванке пытался пояснить сотруднику полиции диалога противозаконность происходящего, но это не увенчалось успехом.Один из корпусов опечатали вместе с детьми внутри. Телеграм-канал "Миряне" разместил видео, на котором верующая УПЦ пытается попасть в корпус, чтобы добраться к своим маленьким детям. Днем ранее противникам УПЦ из числа мужчин она предлагала собрать чемоданы и катиться на фронт. Служители Киево-Печерской лавры провели священный обряд причастия через забор, так как полиция не пускала верующих в храм. Телеграм-канал "Миряне" разместил также видео поведения полиции по отношению к прихожанам храма. Женщина попросила полицейского не пинать ее ногой, и тогда мужчина в полицейской форме и красном берете дважды ее толкнул. Православные верующие пообещали не расходиться.

https://ukraina.ru/20230630/1047666050.html

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новости, украина, киево-печерская лавра, упц, пцу, полиция, комиссия