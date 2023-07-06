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Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии

Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии - 06.07.2023 Украина.ру

Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии

Группа "Вагнер" может быть размещена в Белоруссии при условии, что ее бойцов "мгновенно" задействуют при обороне государства в случае такой необходимости. Такое заявление 6 июля сделал президент республики Александр Лукашенко, передает его пресс-служба

2023-07-06T11:42

2023-07-06T11:42

2023-07-06T11:42

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лукашенко

чвк "вагнер"

белоруссия

оборона

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Однако пока, отметил он, на территории Белоруссии нет подразделений "Вагнера", личный состав группы находится в постоянных лагерях, куда был выведен после боев.К слову, заявление о том, что вагнеровцев не нужно бояться, а наоборот, стоит перенимать их опыт, Лукашенко сделал практически сразу после того, как отговорил основателя ЧВК Евгения Пригожина от вооруженного бунта."Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал белорусский президент, подчеркнув, что Минск "держит ухо востро", - сказал тогда белорусский лидер.Примерно в то же время Лукашенко отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей."Забор есть, все есть, ставьте палатки, чем можем, поможем", - резюмировал Лукашенко еще в июне.В конце июня, как раз после всех этих заявлений Лукашенко, Владимир Зеленский сообщил, что поручил усилить оборону северной границы Украины из-за "ситуации в Белоруссии".

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новости, лукашенко, чвк "вагнер", белоруссия, оборона