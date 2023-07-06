Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Группа "Вагнер" может быть размещена в Белоруссии при условии, что ее бойцов "мгновенно" задействуют при обороне государства в случае такой необходимости. Такое заявление 6 июля сделал президент республики Александр Лукашенко, передает его пресс-служба
"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", — сказал Лукашенко.
Однако пока, отметил он, на территории Белоруссии нет подразделений "Вагнера", личный состав группы находится в постоянных лагерях, куда был выведен после боев.
К слову, заявление о том, что вагнеровцев не нужно бояться, а наоборот, стоит перенимать их опыт, Лукашенко сделал практически сразу после того, как отговорил основателя ЧВК Евгения Пригожина от вооруженного бунта.
"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал белорусский президент, подчеркнув, что Минск "держит ухо востро", - сказал тогда белорусский лидер.
27 июня, 15:47"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утром 24 июня в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить" в отношении "Вагнера". Об этом 27 июня написало белорусское издание "БелТА"
Примерно в то же время Лукашенко отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей.
"Забор есть, все есть, ставьте палатки, чем можем, поможем", - резюмировал Лукашенко еще в июне.
27 июня, 17:37"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко, передает местное издание "БелТА"
В конце июня, как раз после всех этих заявлений Лукашенко, Владимир Зеленский сообщил, что поручил усилить оборону северной границы Украины из-за "ситуации в Белоруссии".