Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии - 06.07.2023 Украина.ру
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Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии
Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии - 06.07.2023 Украина.ру
Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии
Группа "Вагнер" может быть размещена в Белоруссии при условии, что ее бойцов "мгновенно" задействуют при обороне государства в случае такой необходимости. Такое заявление 6 июля сделал президент республики Александр Лукашенко, передает его пресс-служба
2023-07-06T11:42
2023-07-06T11:42
новости
лукашенко
чвк "вагнер"
белоруссия
оборона
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Однако пока, отметил он, на территории Белоруссии нет подразделений "Вагнера", личный состав группы находится в постоянных лагерях, куда был выведен после боев.К слову, заявление о том, что вагнеровцев не нужно бояться, а наоборот, стоит перенимать их опыт, Лукашенко сделал практически сразу после того, как отговорил основателя ЧВК Евгения Пригожина от вооруженного бунта."Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал белорусский президент, подчеркнув, что Минск "держит ухо востро", - сказал тогда белорусский лидер.Примерно в то же время Лукашенко отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей."Забор есть, все есть, ставьте палатки, чем можем, поможем", - резюмировал Лукашенко еще в июне.В конце июня, как раз после всех этих заявлений Лукашенко, Владимир Зеленский сообщил, что поручил усилить оборону северной границы Украины из-за "ситуации в Белоруссии".
https://ukraina.ru/20230627/1047608207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, лукашенко, чвк "вагнер", белоруссия, оборона
Новости, Лукашенко, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, оборона

Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии

11:42 06.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Группа "Вагнер" может быть размещена в Белоруссии при условии, что ее бойцов "мгновенно" задействуют при обороне государства в случае такой необходимости. Такое заявление 6 июля сделал президент республики Александр Лукашенко, передает его пресс-служба
"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", — сказал Лукашенко.
Однако пока, отметил он, на территории Белоруссии нет подразделений "Вагнера", личный состав группы находится в постоянных лагерях, куда был выведен после боев.
К слову, заявление о том, что вагнеровцев не нужно бояться, а наоборот, стоит перенимать их опыт, Лукашенко сделал практически сразу после того, как отговорил основателя ЧВК Евгения Пригожина от вооруженного бунта.
"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал белорусский президент, подчеркнув, что Минск "держит ухо востро", - сказал тогда белорусский лидер.
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27 июня, 15:47
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Примерно в то же время Лукашенко отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей.
"Забор есть, все есть, ставьте палатки, чем можем, поможем", - резюмировал Лукашенко еще в июне.
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"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко, передает местное издание "БелТА"
В конце июня, как раз после всех этих заявлений Лукашенко, Владимир Зеленский сообщил, что поручил усилить оборону северной границы Украины из-за "ситуации в Белоруссии".
30 июня, 15:18
Зеленский приказал усилить границу с БелоруссиейВладимир Зеленский сообщил, что поручил усилить оборону северной границы страны из-за "ситуации в Белоруссии". Соответствующее сообщение он разместил 30 июня в своем Телеграм-канале
 
НовостиЛукашенкоЧВК "Вагнер"Белоруссияоборона
 
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