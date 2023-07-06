https://ukraina.ru/20230706/1047838139.html

Смерть неонациста. Кого по-настоящему боится президент Украины Зеленский

Смерть неонациста. Кого по-настоящему боится президент Украины Зеленский - 06.07.2023 Украина.ру

Смерть неонациста. Кого по-настоящему боится президент Украины Зеленский

Вечером 5 июля в центре Киева, в здании Шевченковского районного суда, прогремели несколько взрывов, после чего к зданию суда с сиренами стали съезжаться скорые. Причина взрывов многое говорит о том, почему СВО на Украине можно было предвидеть, а вопрос был лишь во времени ее начала.

2023-07-06T10:23

2023-07-06T10:23

2023-07-06T11:43

эксклюзив

украина

минские соглашения

владимир зеленский

петр порошенко

андрей билецкий

спецоперация

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В этот день на суд в очередной раз привезли украинского националиста, члена партии «Свобода», который почти 8 лет назад, 31 августа 2015 года, прямо возле Верховной Рады убил гранатой, брошенной в толпу, четырех национальных гвардейцев, ранив 140 человек. В 2014–2015 годах Гуменюк служил в националистическом батальоне «Сич» и воевал против Донбасса.В СМИ есть несколько видео инцидента, по которым личность преступника установить несложно. Задержан Гуменюк вместе со своим подельником был через несколько минут возле станции метро «Арсенальная». В его рюкзаке нашли гранату и вырванную чеку от уже взорванной в толпе гранаты.Почти 8 лет Гуменюк просидел в СИЗО, что уже многое говорит о том, как работают украинские суды, даже когда преступление совершенно под десятками камер на глазах тысяч свидетелей в центре Киева. Его подельник, который бросил там же дымовую шашку, был отпущен под домашний арест.Противников националистов на Украине годами держат в СИЗО, так как против них нет доказательной базы, а отпустить их означает вызвать гнев националистов (что продемонстрировало, например, дело пацифиста Руслана Коцабы). Самих же националистов годами не могут осудить за явный криминал, опасаясь опять же гнева других националистов, которые угрожают судьям и их семьям. За весь период пребывания в СИЗО Гуменюк несколько раз просился на фронт. В отличие от других националистов, его не отпускали, так как его психическое состояние говорило о том, что он может снова перестрелять или подорвать своих же «побратимов».Так фактически и случилось, но на заседании суда в Киеве 5 июля. По словам главы МВД Игоря Клименко, Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил по караулу взрывные устройства. После этого он пытался покинуть здание суда. Конвой его остановил выстрелом в воздух, он забаррикадировался в помещении. Затем он бросил еще одно взрывное устройство в полицейских, но их спасли щиты и они получили лишь ранения. Сам Гуменюк погиб при взрыве, хотя его адвокат считает, что его могли застрелить при задержании.У многих сразу же возник вопрос: как у подозреваемого в массовом убийстве оказались сразу несколько взрывных устройств? На суд обвиняемых обычно конвоируют в наручниках, они также должны проходить через рамки металлоискателей. Очевидно, не обошлось без националистов, сторонников Гуменюка, которых полно в украинской национальной гвардии и полиции. Украинский Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что у него были сообщники, которые заложили гранаты в туалете суда в надежде, что он сбежит и уедет в зону боевых действий, где никто его не будет искать и предъявлять претензии. Не исключено, что сообщники Гуменюка лишний раз пытались запугать украинских судей, чтобы те не смели осуждать их сторонников.И здесь следует вернуться к тому моменту, когда Гуменюк 8 лет назад оказался в СИЗО. В тот день украинский парламент рассматривал законопроект о признании особого статуса Донбасса (отдельных районов Донецкой и Луганской области), что было частью Минских договоренностей. Особый статус мог бы еще тогда прекратить военный конфликт на Украине, а ДНР и ЛНР оставались бы в ее составе. Для националистов это означало бы амнистию «сепаратистов», сохранение русского языка в Донбассе и право народа этого региона влиять на принятие решений.Националисты тогда устроили реальную бойню под Радой, протестуя против Порошенко и закона об особом статусе. Петра Порошенко откровенно предупреждали, что «снесут» его так же, как и Виктора Януковича. И Порошенко либо испугался, либо такова была позиция западных партнеров, но шанс на прекращение военного конфликта под видом антитеррористической операции был утерян. Впоследствии было много таких попыток и мирных планов, каждый раз заканчивавшихся бунтом и угрозами националистов. Для самих украинских националистов уже тогда было важно не столько самим заседать в парламенте, сколько контролировать власть силовыми методами. Таким образом, находясь в меньшинстве, они могли контролировать власть, избранную большинством, и диктовать свои условия в обход демократических процедур.При смене власти Зеленский столкнулся с тем же давлением, что и Порошенко, и пошел по его пути, только еще более радикально. Сам же Порошенко финансировал и пиарил «Движение против капитуляции», угрожавшее свержением уже Зеленскому, если тот пойдет на прекращение огня. Еще в 2019 году Зеленский пытался приструнить националистов и неонацистов, а те обещали его повесить на Майдане. Осенью 2019 года Зеленский ездил на линию разграничения возле города Золотое на встречу с представителями неонацистов. Там обсуждались пути реализации Минских соглашений 2015 года («Минск-2») и «формулы Штайнмайера». Как сообщали затем участники встречи, Зеленский был тогда озабочен тем, чтобы заверить делегацию «Азова»* в том, что с его стороны не будет «предательства» в виде «уступок РФ», как они называли соблюдение Минских соглашений. Один из лидеров неонацистов Андрей Билецкий вскоре заявил в видеообращении, что его не интересуют приказы Зеленского, а десятки тысяч его людей будут оказывать сопротивление, так как, дескать, «заслужили это право кровью».Этот момент как западные, так и российские эксперты называют поворотной точкой, когда Зеленский, как ранее Порошенко, окончательно «лег» под националистов, проводя их политику. С тех пор СВО с ее программной денацификацией уже не могла не начаться. И взрывы на судебном заседании в Киеве 5 июня лишний раз напомнили, кто на Украине хозяин и как были упущены многочисленные шансы мирного урегулирования.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230619/1047380222.html

https://ukraina.ru/20230105/1042405034.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, минские соглашения, владимир зеленский, петр порошенко, андрей билецкий, спецоперация