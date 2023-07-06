https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html

Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева

Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева - 06.07.2023 Украина.ру

Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева

Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2023-07-06T07:50

2023-07-06T07:50

2023-07-06T08:06

петер сийярто

оружие

венгрия

вооружение

киев

новости

зарубежье

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"Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - сказал СийяртоПо его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт.Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

https://ukraina.ru/20230621/1047441867.html

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петер сийярто, оружие, венгрия, вооружение, киев, новости, зарубежье