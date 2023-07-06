Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева - 06.07.2023 Украина.ру
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Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева
Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева - 06.07.2023 Украина.ру
Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева
Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2023-07-06T07:50
2023-07-06T08:06
петер сийярто
оружие
венгрия
вооружение
киев
новости
зарубежье
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"Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - сказал СийяртоПо его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт.Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
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петер сийярто, оружие, венгрия, вооружение, киев, новости, зарубежье
Петер Сийярто, оружие, Венгрия, вооружение, Киев, Новости, Зарубежье

Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева

07:50 06.07.2023 (обновлено: 08:06 06.07.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - сказал Сийярто
По его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт.
"Поэтому мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие. Мы всегда конструктивно воздерживались при принятии решений о выделении денег из Европейского фонда мира на поставку оружия Украине. Потому что полагали, что если другие хотят, то пусть так делают. Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке", - отметил Сийярто.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".
Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 14:04
Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы Венгрия надеется, что конфликт на Украине скоро завершится, но это наивно, так как в Европе царит "военный психоз". Таким мнением поделился 21 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях
 
Петер СийяртооружиеВенгриявооружениеКиевНовостиЗарубежье
 
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