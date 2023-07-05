https://ukraina.ru/20230705/1047821702.html
Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео
Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео - 05.07.2023 Украина.ру
Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан прокомментировал открытие саммита глав государств ШОС, а также рассказал о ситуации с... Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T15:00
2023-07-05T15:00
2023-07-05T15:00
иван лизан
видео
россия (рф)
украина
экономика
шос
саммит
белоруссия
иран
дефицит
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан прокомментировал открытие саммита глав государств ШОС, а также рассказал о ситуации с отечественной авиацией и о сворачивании зерновой сделки: 00:34 - Открытие саммита глав государств ШОС; 03:26 – О механизме финансового сопровождения в рамках ШОС; 07:09 – О повышении ГТЛК ставки за лизинг самолётов; 11:43 – О росте зарплат и дефиците кадров; 14:43 - Для чего Укржелдорога взвинтила тарифы? 18:31 – О сворачивании зерновой сделки.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иван лизан, видео, россия (рф), украина, экономика, шос, саммит, белоруссия, иран, дефицит, зерновая сделка, видео
Иван Лизан, Видео, Россия (РФ), Украина, экономика, ШОС, саммит, Белоруссия, Иран, дефицит, зерновая сделка
Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан прокомментировал открытие саммита глав государств ШОС, а также рассказал о ситуации с отечественной авиацией и о сворачивании зерновой сделки:
00:34 - Открытие саммита глав государств ШОС;
03:26 – О механизме финансового сопровождения в рамках ШОС;
07:09 – О повышении ГТЛК ставки за лизинг самолётов;
11:43 – О росте зарплат и дефиците кадров;
14:43 - Для чего Укржелдорога взвинтила тарифы?
18:31 – О сворачивании зерновой сделки.