https://ukraina.ru/20230705/1047821702.html

Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео

Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео - 05.07.2023 Украина.ру

Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан прокомментировал открытие саммита глав государств ШОС, а также рассказал о ситуации с... Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T15:00

2023-07-05T15:00

2023-07-05T15:00

иван лизан

видео

россия (рф)

украина

экономика

шос

саммит

белоруссия

иран

дефицит

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан прокомментировал открытие саммита глав государств ШОС, а также рассказал о ситуации с отечественной авиацией и о сворачивании зерновой сделки: 00:34 - Открытие саммита глав государств ШОС; 03:26 – О механизме финансового сопровождения в рамках ШОС; 07:09 – О повышении ГТЛК ставки за лизинг самолётов; 11:43 – О росте зарплат и дефиците кадров; 14:43 - Для чего Укржелдорога взвинтила тарифы? 18:31 – О сворачивании зерновой сделки.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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