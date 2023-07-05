https://ukraina.ru/20230705/1047810317.html

В следственном комитете будут расследовать обстрелы ДНР, Белгородской и Курской областей

В следственном комитете будут расследовать обстрелы ДНР, Белгородской и Курской областей - 05.07.2023 Украина.ру

В следственном комитете будут расследовать обстрелы ДНР, Белгородской и Курской областей

Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территорий Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета 5 июля

2023-07-05T11:51

2023-07-05T11:51

2023-07-05T11:51

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При ракетном обстреле Макеевки поздним вечером 4 июля пострадали не менее 36 человек, при этом один человек погиб, говорится в сообщении СК. Гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, в их числе девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. В результате обстрела со стороны украинских националистов Петровского района Донецка погибли двое мирных граждан – мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Также были повреждены девять учреждений здравоохранения.В Белгородской области под обстрел попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей. При обстреле посёлка Тёткино в Курской области один из снарядов попал в местную школу, также повреждения получил частный дом. В конце июня руководитель представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина рассказала, что с 2014 года в республике из-за обстрелов противника погибли почти девять тысяч и были ранены более 12 тысяч гражданских лиц."С 2014 года в ДНР из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены 12505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка", — указывала она.Западные страны регулярно оказывают помощь Киеву, речь идет о финансовой составляющей и военной технике. В частности, 3 июля стало известно, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5.Американский историк и политолог Аарон Гуд предупредил США о потере влияния из-за конфликта на Украине. По словам политолога, "худший геополитический кошмар Вашингтона" станет реальностью из-за решения Белого дома развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.

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новости, обстрелы, днр, макеевка, белгородская область, курская область, ск рф