Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими - 05.07.2023 Украина.ру
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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими - 05.07.2023 Украина.ру
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими. Об этом говорится в соответствующей резолюции, опубликованной на сайте ассамблеи 4 июля
2023-07-05T07:20
2023-07-05T07:20
новости
чвк "вагнер"
обсе
резолюция
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Также в тексте декларации говорится, что его авторы осуждают правительство Белоруссии за поддержку группы "Вагнера", ведь это ставит под угрозу весь регион Балтийских стран.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Мятеж завершился к вечеру 24 июня, когда с Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
https://ukraina.ru/20230704/1047792082.html
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новости, чвк "вагнер", обсе, резолюция
Новости, ЧВК "Вагнер", ОБСЕ, резолюция

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими

07:20 05.07.2023
 
Вагнер-7
Вагнер-7
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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими. Об этом говорится в соответствующей резолюции, опубликованной на сайте ассамблеи 4 июля

"Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что действия группы "Вагнер" могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и поэтому обозначение группы "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями является в этой связи обоснованным", - говорится в документе.

Также в тексте декларации говорится, что его авторы осуждают правительство Белоруссии за поддержку группы "Вагнера", ведь это ставит под угрозу весь регион Балтийских стран.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Вчера, 13:59
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В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Мятеж завершился к вечеру 24 июня, когда с Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 09:45
Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"Под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на введении своих войск на Западную Украину. Речь идёт об участке белорусско-украинской границы на Волыни
 
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