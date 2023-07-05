https://ukraina.ru/20230705/1047800286.html

Александр Полищук о том, кто же победил под Курском в 1943 году и где армия России сожжет резервы ВСУ

Александр Полищук о том, кто же победил под Курском в 1943 году и где армия России сожжет резервы ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру

Александр Полищук о том, кто же победил под Курском в 1943 году и где армия России сожжет резервы ВСУ

В начале СВО многие военкоры и военные эксперты ругали наш Генштаб за отсутствие решительных прорывов обороны и глубоких танковых рейдов чуть ли ни до Днепра... Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T04:32

2023-07-05T04:32

2023-07-05T10:27

интервью

александр полищук

всу

курская битва

танки

сво

великая отечественная война

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В начале СВО многие военкоры и военные эксперты ругали наш Генштаб за отсутствие решительных прорывов обороны и глубоких танковых рейдов чуть ли ни до Днепра. Это колоссальная глупость, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру80 лет назад, 5 июля 1943 года, началась Курская битва — одно из грандиознейших сражений Второй мировой войны. Она длилась 50 дней и ночей. С обеих сторон в ней участвовало более 2,1 млн человек, тысячи танков и самолетов.— Человек, знакомый с событиями Великой Отечественной войны в объеме школьного курса истории, знает, что 1943 год стал годом великого перелома, а под Курском Красная Армия сломала хребет немецким танковым войскам. Александр, насколько я знаю, вы придерживается иной точки зрения.— Да, у меня к Курской битве особое отношение. Дело в том, что многим очень нравится это событие с несколько брутальной точки зрения. Только вслушайтесь в слоганы: курский излом, Курская дуга, величайшее танковое сражение, сломанные хребты панцерваффе и т. д.Звучит круто! 50 дней — и все решилось. На самом деле все было очень непросто. Во-первых, Гитлер не планировал ставить на карту все в операции «Цитадель». Для него целью операции было нанесение критичных потерь советским частям (в идеале 1 к 10) для того, чтобы остановить наступательный порыв советских войск, связать их позиционной войной и перебросить против западных союзников 10–12 танковых дивизий чтобы в случае вторжения с моря сбросить их десант. Это давало ему шанс на паритет и сохранение Третьего Рейха.Почему хребет немецким танковым войскам не был сломан. Ну, во-первых, ни одна танковая дивизия не была окружена или уничтожена — в Сталинграде таких дивизий было три (14-я, 16-я и 24-я) плюс еще две были расформированы (22-я и 27-я), по итогам боев всего пять танковых дивизий. В Курской битве такого не было.Во-вторых, почти все танковые дивизии немцев под Курском за редким исключением воевали одним танковым батальоном в танковом полку вместо двух. Гитлер настолько был самоуверен, что изъял по одному танковому батальону для перевооружения на танки «Пантера». Ну а в-третьих, наши танковые потери в боях на Курской дуге намного выше немецких — например более 6000 в самой Курской битве и более 1500 на соседних Юго-западном и Южном фронтах за тот же период и это наши советские данные. У нас вообще 1943 год — один из крупнейших по потерям бронетехники за годы войны.— Могли ли мы обойтись меньшими потерями в Курской битве?— Скорее всего, нет. Во-первых, ни одна из наших танковых армий, кроме 3-й танковой генерала Рыбалко, не имела до Курской битвы успешного боевого опыта. 1-я ТА Катукова в боях не участвовала — ни в «Полярной звезде» под Ленинградом ее не ввели, ни в боях за Белгород весной 1943 года. 2-я ТА Родина понесла большие потери в Севской операции зимы-весны 1943 года. 3-я ТА после Харьковского погрома была восстановлена и пошла в бой с уже опытным личным составом. 4-я ТА Баданова была сформирована в начале июля 1943 года прям почти в период Курской битвы. 5-я ТА Ротмистрова сформирована в мае 1943 года, и для нее Прохоровка была вообще первым боем. Ухудшало картину еще и то, что в составе армий были корпуса, которые также впервые пошли в бой именно в Курской битве. У немцев такой ситуации не было — все дивизии были опытными.Ну а, во-вторых, это матчасть — основной парк советских танковых войск это Т-70 с пушкой 45-мм и Т-34 с пушкой 76-мм. Т-70 в 1943 году уже для танковых боев совсем не годился, а Т-34 вообще не имел никаких преимуществ перед немецкими танками, а по бронепробиваемости прямого выстрела орудия даже проигрывал. Если хотите сравнения, то Т-34 в 1943 году это что-то типа немецкого Т-III, и то у немцев были и приборы наблюдения получше и экипаж менее перегружен работой так как их пятеро, а не четверо, как у нас. Плюс нравится нам это или нет, но и в противотанковой артиллерии в тот период немцы были сильнее. Наши 76-мм ЗИС-3 не всегда могли эффективно работать в лоб по немецким танкам и самоходкам (и это я не имею ввиду "Пантеры и Тигры"), не говоря уже про 45-мм орудия. А вот немецкие ПАК-38 и особенно ПАК-40, которых было достаточное количество - вполне были опасны для Т-34 с 1000 и 1500 метров, не говоря уже про наш Т-70. Если очень грубо немцы пошли под Курском в бой с обновленным вооружением, а мы с тем, что у нас было в 1941 году, да Т-70 был разработкой 1942 года, но как видим от этого не легче.- Так кто же одержал победу под Курском? Мы или немцы? Ведь вермахт после сражения начал бегство к Днепру.- Победу одержали мы, так как, вы правы, немец ушел с поля боя и начал бег к Днепру. Но, во-первых, он не был разгромлен – то есть части в окружение не попадали и в плен десятками тысяч не сдавались. А во-вторых благодаря нанесенным нам потерям в танках у нас выбыло из активных действий два из трех стратегических направлений. До января 1944 года мы ничего не могли на северо-западном направлении. А в центре на западном направлении все было очень тяжело аж до операции "Багратион". Напомню, что в апреле 1944 года с поста командующего Западным фронтом был снят генерал Соколовский именно за дюжину неудачных наступательных операций без решительного результата. Сосед его Рокоссовский тогда остался в должности, но и его бои не дали серьезного результата за период с осени 43-го по весну 1944 года.- Немцы применили в боях на Курской дуге беспилотники того времени. Насколько они были эффективны?- Если речь идет о различной продукции фирмы "Боргвард", то это все-таки управляемые мины – что-то типа дрона-камикадзе, хотя это и не совсем корректное сравнение. Эффект был малозаметный и есть отчеты как об успешных подрывах советских укреплений, так и о фактах того, что эти мины взрывались в расположении немецких войск – то есть порой были опасны для самого применяющего.Недостатками управляемых мин была низкая скорость, тонкая броня и уязвимый для пуль и осколков провод. Ход войны или даже какой-либо операции они не меняли – это просто один из интересных видов инженерного вооружения не более. Такого влияния как сейчас оказывают беспилотники и дроны-камикадзе они оказать в то время не могли. Скажем так, изделия фирмы "Боргвард" - это дальние "дедушки" начиненных взрывчаткой МТЛБ или управляемых беспроводным способом танков, которые используются в зоне СВО при атаке вражеских позиций.- Давайте вернемся в наше время. Танки вновь стали главной ударной силой противоборствующих армий в боях на Украине. В военных академиях. конечно, изучают историю войн. Сделали наши генералы и командиры ВСУ выводы из Курской дуги, или это совсем разные эпохи и говорить тут не о чем?- Абсолютно разные – сейчас все по-другому и те методы ведения войны, которые были раньше не приемлемы сейчас. Я помню, как в начале СВО многие военкоры и военэксперты ругали наш Генштаб за отсутствие решительных прорывов обороны и глубоких танковых рейдов чуть ли ни до Днепра. Это же глупость колоссальная – как говорил Давид Маркович Гоцман – "Быстрый гроб".Во-первых, сосредоточение войск сейчас невозможно скрыть благодаря спутниковым группировкам и БПЛА. Также невозможно скрыть накопление запасов горючего, боеприпасов и спецтранспорта на направлении главного удара. Как только это будет ясно, противник начнет со всей дальнобойки работать по складам и штабам, а на направлении главного удара производить дистанционное минирование танкодоступных направлений. Предположим, что вы совершили прорыв и ваши танки ушли вперед. Вы тут же получите работу мобильных групп птуристов по флангам прорыва, постоянное дистанционное минирование и артналеты мобильной артиллерии в моменты остановок на дозаправку и прочее. И это я не говорю о том, что пути снабжения вашей танковой группы будут постоянно под ударами ДРГ, которые просто спалят все ваши наливники и машины с БК. И это я уже даже не говорю про штурмовиков и ударные вертолеты, которые бросят против вас.Никакой Гудериан или Рыбалко в своих бросках и рейдах никогда не сталкивались с тем, что противник знает о положении их ударных групп в режиме онлайн и может работать по ним разнообразием вооружения на разных дистанциях боя в том числе и за многие десятки и сотни километров.Поэтому все эти идеи о глубоких бросках танковых колонн в глубь обороны противника просто утонут в море налетов разных дронов-камикадзе от которых не спасет то небольшое число средств ПВО, которое тащит с собой любая бронегруппа, плюс противотанковые ракеты, выпущенных с ударных вертушек.Наше командование наносит удары на небольшую глубину – сохраняя локтевую связь ударных групп с соседями и прежде всего обеспечивая огневую поддержку и логистику атакующих групп. Ведь как показала практика – опорник врага недостаточно просто взять - его еще нужно удержать и на этом этапе колоссальную роль играет контрбатарейная борьба, которой на постоянной основе тоже нужны глаза в небе.Кстати, что действительно интересно так это то, что немцы первыми массово применили именно подвижную артиллерию, которая устойчива к ответному огню и мобильна для смены позиций при контрбатарейной борьбе. У них на Курской дуге уже были в товарных количествах самоходные гаубицы "Веспе" (105-мм) и "Хуммель" (150-мм), а минометы они устанавливали на бронетранспортерах прямо в боевом отделении десанта. Учитывая, что они были открыты сверху, проблем со стрельбой не было. Противник мог сопровождать свои части, наступающие на нашу оборону огнем прямо "с гусениц" и оперативно менять позицию.Я могу ошибаться, но мне кажется, что и сейчас в СВО огромную роль играют именно мобильные крупнокалиберные средства огневого поражения дающие возможность после нескольких выстрелов оперативно сменить позицию.- Сейчас наши войска отражают наступление ВСУ на танкодоступной местности. Можно ли это считать своеобразным ремейком Курской битвы, ведь, как в первый же день наступления немецкие части понесли большие потери на минных полях, и сейчас бригады ВСУ на минах теряют людей и технику, не добравшись до линии обороны наших войск.- Для немцев проблемы на минах были не критичными – специалисты признают, что советские мины того периода были недостаточно мощными для фатального поражения техники противника - ремонтные службы вполне справлялись. Успех немцев был в том, что поле боя оставалось за ними. И если мы теряли танк на поле боя и отходили, то немцы его обычно сжигали, превращая из просто подбитого в безвозвратную потерю. Свою же подбитую технику они ремонтировали и утром или через пару дней она снова шла в бой. Сейчас из-за постоянного наблюдения вытащить подбитую технику сложно можно потерять и эвакосредства. Кроме того, наши части ведут огонь до полного уничтожения бронетехники так, что восстанавливать обычно уже нечего. Поэтому общее что-то есть – например, попытки прорывать оборону бронегруппами, но в остальном сходства минимальные.- Насколько велика роль авиации тогда и сейчас?- Роль авиации колоссальная – можно смело сказать, что на Курской дуге немцы шли вперед в том числе и из-за постоянного сопровождения своих атакующих групп бомбардировщиками и ударными штурмовиками. Сейчас роль авиации немного другая – наша авиация больше работает по скоплениям противника и его тылам, а вертолеты охотятся именно за бронетехникой в момент выдвижения и атаки на поле боя. Спасибо нашим конструкторам и нашим летчикам, и вертолетчикам за то, что одни дали армии такое качественное вооружение, а вторые стали виртуозами в его использовании.- Что последует за оборонительной фазой сражения в зоне спецоперации? Наступление на истощенные длительными безуспешными боями части ВСУ?- Как я уже не раз говорил, что последует знает наш Генштаб и хорошо, что мы этого не знаем. Если же поддаться искушения и что-то советовать, то мне кажется, что без нового стратегического направления нам никак не обойтись – сейчас все ходы сторонами уже просчитаны у нас есть точки притяжения, где мы друг друга ждем и готовимся. В то же время направление на Чернигов мне кажется очень интересным - оно находится между двух крупных рек, то есть легче будет обеспечивать фланги ударной группировки. Ну и это создаст угрозу Киеву, хотя бы гипотетически, а также сумско-харьковскому направлению, что заставит противника растаскивать резервы на парирование угрозы. Сейчас с "глазами" у нас все в порядке. А значит мы будем видеть подход резервов и бить их уже на подходе.

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, александр полищук, всу, курская битва, танки, сво, великая отечественная война