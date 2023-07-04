Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047785125.html
Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит
Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит - 04.07.2023 Украина.ру
Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит
Дело о Волынской резне является занозой в польско-украинских отношениях. Такое заявление 4 июля в эфире PR24 сделал заместитель министра внутренних дел страны Мацей Васик, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом власти намерены напомнить миру о 80-летии резни
2023-07-04T11:29
2023-07-04T11:29
новости
польша
украина
волынская резня
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Васик отметил, что Варшава должна помочь Киеву победить, ведь в противном случае "войска Путина будут стоять на реке Буг". Однако, подчеркнул замминистра, Польша серьезно отнесется к "ошибкам, о которых нужно говорить и о которых нужно помнить".Отношение к Волынской резне действительно является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)* провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах.По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.К слову, пару недель назад Владимир Зеленский подписал закон о выплате пенсий "политзаключенным времен Советского Союза", в том числе бывшим бандеровцам и боевикам УПА*. А нацисты Степан Бандера и Роман Шухевич теперь стали национальными героями на Украине.*-Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, волынская резня, варшава
Новости, Польша, Украина, Волынская резня, Варшава

Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит

11:29 04.07.2023
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Читать в
Дело о Волынской резне является занозой в польско-украинских отношениях. Такое заявление 4 июля в эфире PR24 сделал заместитель министра внутренних дел страны Мацей Васик, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом власти намерены напомнить миру о 80-летии резни
Васик отметил, что Варшава должна помочь Киеву победить, ведь в противном случае "войска Путина будут стоять на реке Буг". Однако, подчеркнул замминистра, Польша серьезно отнесется к "ошибкам, о которых нужно говорить и о которых нужно помнить".
"Должны быть эксгумации, должна быть надлежащая память о польских жертвах на Волыни", - резюмировал Васик.
Отношение к Волынской резне действительно является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.
11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)* провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах.
По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.
К слову, пару недель назад Владимир Зеленский подписал закон о выплате пенсий "политзаключенным времен Советского Союза", в том числе бывшим бандеровцам и боевикам УПА*. А нацисты Степан Бандера и Роман Шухевич теперь стали национальными героями на Украине.
*-Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.
 
НовостиПольшаУкраинаВолынская резняВаршава
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе
13:41Данилов объявил о смене стратегии контрнаступления
13:39Александр Песке: кто он
13:35Беременность – не помеха: ждет четвертого ребенка и помогает снабжать наших солдат на фронте. Видео
13:24Путин объяснил, зачем Запад создал из Украины "Антироссию"
13:23"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ
13:15От Запорожья до Ровно. Где и как власти Украины планируют ядерную провокацию
13:12Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ
13:09Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям
13:07"Цирк продолжается". Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкоматы
13:04Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавре
13:00Подготовка к провокациям на ЗАЭС, атаки ВСУ, борьба за Лавру. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:19"Никакого эффекта": в Эстонии увеличат штрафы за русский язык в школах в 15 раз
12:09Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады"
12:02Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа
12:01Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
11:58"С самого начала было ясно": немецкий историк рассказал о роли Leopаrd для Украины и сделал новый прогноз
11:29Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит
11:23Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
10:40Посольство России: власти США потворствуют оскорбительным акциям украинской диаспоры
Лента новостейМолния