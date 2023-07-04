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Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит

Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит - 04.07.2023 Украина.ру

Замглавы МВД Польши: Варшава поможет Киеву, но Волынскую резню не простит

Дело о Волынской резне является занозой в польско-украинских отношениях. Такое заявление 4 июля в эфире PR24 сделал заместитель министра внутренних дел страны Мацей Васик, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом власти намерены напомнить миру о 80-летии резни

2023-07-04T11:29

2023-07-04T11:29

2023-07-04T11:29

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волынская резня

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Васик отметил, что Варшава должна помочь Киеву победить, ведь в противном случае "войска Путина будут стоять на реке Буг". Однако, подчеркнул замминистра, Польша серьезно отнесется к "ошибкам, о которых нужно говорить и о которых нужно помнить".Отношение к Волынской резне действительно является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, учиненного украинскими националистами над поляками. Этот день приурочен к событиям 11 и 12 июля 1943 года, когда украинская повстанческая армия (УПА)* провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах.По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек.К слову, пару недель назад Владимир Зеленский подписал закон о выплате пенсий "политзаключенным времен Советского Союза", в том числе бывшим бандеровцам и боевикам УПА*. А нацисты Степан Бандера и Роман Шухевич теперь стали национальными героями на Украине.*-Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.

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новости, польша, украина, волынская резня, варшава