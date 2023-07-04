Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos

"Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии", — сказал он.