Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos - 04.07.2023 Украина.ру
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Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos
Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos - 04.07.2023 Украина.ру
Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos
Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство в стране военных баз. Такое заявление в интервью порталу Baltnews на днях сделал лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов
2023-07-04T07:30
2023-07-04T07:30
новости
эстония
провокация
россия (рф)
военная база
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Ранее в Эстонии прошли масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23. В них приняли участие более 30 боевых кораблей альянса.
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новости, эстония, провокация, россия (рф), военная база
Новости, Эстония, провокация, Россия (РФ), военная база

Эстония с НАТО готовят военную провокацию против России - лидер партии Koos

07:30 04.07.2023
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство в стране военных баз. Такое заявление в интервью порталу Baltnews на днях сделал лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов
"Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии", — сказал он.
Ранее в Эстонии прошли масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23. В них приняли участие более 30 боевых кораблей альянса.
07:20
В НАТО заявили, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления. Кулеба возмутилсяУкраина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Такое заявление 3 июля в интервью радиостанции LBC сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
 
НовостиЭстонияпровокацияРоссия (РФ)военная база
 
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