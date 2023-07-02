https://ukraina.ru/20230702/1047711511.html

Западная Украина за минувшую неделю. Аресты на Тернопольщине и "переформатирование" Львовского облсовета

Западная Украина за минувшую неделю. Аресты на Тернопольщине и "переформатирование" Львовского облсовета - 02.07.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Аресты на Тернопольщине и "переформатирование" Львовского облсовета

Целью акции антикоррупционных органов может быть взятие под контроль исполнительной власти Тернопольского облсовета, где позиции президентской вертикали достаточно слабы. Во Львове такой процесс уже завершается.

2023-07-02T07:55

2023-07-02T07:55

2023-07-02T07:55

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

тернопольская область

львовская область

коррупция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

В Тернополе арестовали председателя облсовета и двух вице-губернаторовПрошедшая неделя в Тернопольской области началась с громкого скандала. В понедельник, 26 июня, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей начальника Тернопольской областной военной администрации (ОВА) при получении взятки. Чиновники требовали более двух миллионов гривен у бизнесмена за подписание актов выполненных работ. После того, как предприниматель передал третью часть денег, чиновники были арестованы.По данным следствия, председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко и два заместителя начальника Тернопольской ОВА – Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук – требовали деньги у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ со стороны коммунального предприятия Тернопольского облсовета.По версии правоохранителей, речь идет о работах по текущему и среднему ремонту, эксплуатационному содержанию дорог в Збараже, и работах на "Водной арене" в Тернополе. Их выполняла фирма ООО "АВАКС ПРОФ", а заказчиком выступало коммунальное предприятие "Тернополькоммунинвест". Чиновники также обещали погасить долг перед данной фирмой за уже выполненные и принятые работы. Заявителем по делу является владелец "АВАКС ПРОФ" Александр Ярмоленко, который на допросе в НАБУ сказал, что "предложение чиновников его возмутило, потому что в стране идет война".По версии следствия, деньги передавались несколькими траншами. Первый из них Демьянчук получил от Ярмоленко на 7-м этаже ОВА. Это было 300 тысяч гривен, которые пока так и не нашли. Передавали деньги не прямо в руки, их просто бросили на пол. Второй транш, тоже в 300 тысяч грн, якобы передали через начальника Департамента капитального строительства Сергея Рудяка. Во время передачи третьего транша вице-губернатора задержали."За эти средства чиновники обещали также погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составила 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы", – говорится в сообщении НАБУ.Вечером 26 июня НАБУ на своей официальной странице обнародовало видеозапись продолжительностью более 8 минут, на которой предприниматель поочередно общается с чиновниками. Разговоры проходили 23 февраля 2023 года, в их ходе чиновники определили, сколько процентов "отката" они получат от тех сумм, которые должны были поступить предприятию. В общей сложности с трёх объектов чиновники хотели заполучить 2,4 миллиона гривен.В одном из разговоров Демьянчук упомянул, что деньги предназначены для него и начальника Тернопольской ОВ Владимира Труша, а ещё часть должна была идти председателю облсовета Головко. Однако во время разговора Ярмоленко с Трушем последний сказал, что ничего не знает о договоренностях, и деньги лучше потратить на оборону. Демьянчук на записях комментировал это так: "Труш ожидал, где-то что-то может стоять, так он заочковал. Это из-за Гамалия этого" (недавно уволенный начальник Хмельницкой ОВА – ред.)Сам Владимир Труш на брифинге 27 июня заявил, что никакого отношения к происходящему не имеет. "Если бы я имел отношение к этому делу, я бы здесь с вами не стоял сегодня" – сказал губернатор. Также он отметил, что не готов говорить о какой-либо схеме, потому что есть тайна следствия, и оно установит, кто виноват и было ли вообще преступление. Относительно своих заместителей, причастных к вымогательству и получению взятки, он напомнил, что те с марта находятся в армии."Мои заместители, если мы ведём речь о двух заместителях, которые, скажем, были фигурантами, то они с марта не выполняют и не имеют никаких трудовых отношений с военной администрацией. Они на сегодняшний день являются военнослужащими ВСУ. Поэтому никаких отношений с военной администрацией, на вчерашний день или месяц назад, не было", – добавил Владимир Труш. Это вызвало в местных СМИ саркастические комментарии – мол, вице-губернаторы пытались скрыться в вооруженных силах от ареста.Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 28 июня избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере более 805 тысяч гривен. При этом все трое практически сразу оказались на свободе.Один из защитников Головко, адвокат Александр Тананакин, сообщил, что за председателя Тернопольского облсовета 29 июня внесли денежный залог. Кто именно это сделал, защитник не сказал, лишь добавил, что защита сейчас готовится к судебным заседаниям. "Когда будет следующее судебное заседание неизвестно, об этом еще рано говорить", – сказал Тананакин.А на следующий день пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила тернопольским журналистам, что каждый из бывших вице-губернаторов вышел из-за решетки сразу после того, как ВАКС избрал им меру пресечения. "Залог за должностных лиц внесли сразу после судебного заседания. Их обязали носить электронное средство контроля, появляться по требованию следователя и суда, а также не приближаться к свидетелям, проходящим по делу", – сказала Ольга Постолюк.Такие же обязательства возложены и на Михаила Головко, которого коллеги по партии "Свобода" пытаются представить жертвой политических репрессий. "Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины показало, что детективы НАБУ допустили роковую ошибку во время расследования, и сознательно создавали условия для поспешного предъявления обвинений Михаилу Головко. В деле нет ни одного доказательства, которое бы подтвердило, что председатель облсовета требовал взятки от предпринимателя или создавал ему препятствия в работе", – говорится в заявлении ВО "Свобода", обнародованном 29 июня.Также там сказано, что предприниматель навязчиво предлагал Головко средства для гуманитарной помощи. "Прикрываясь этим мотивом, пытался спровоцировать его к совершению преступления. Для этого предприниматель настойчиво добивался многократных встреч с Головко и системно затягивал его в коммуникацию с чиновниками, в том числе с теми, кому выдвинуты подозрения в требовании неправомерной выгоды", – говорится в заявлении партии."Существующие факты свидетельствуют о том, что сегодняшние события – это не что иное, как целенаправленная кампания по дискредитации Михаила Головко, которая стала следствием его борьбы с Московским патриархатом и попыток вернуть Почаевскую лавру во владение Тернопольской общины" – путают грешное с праведным профессиональные националисты.Львовский областной совет готов "лечь" под губернатораС другой стороны, не исключено, что главной целью операции антикоррупционных органов действительно является взятие под контроль исполнительной власти Тернопольского областного совета. Ведь он остается едва ли не единственным представительским органом такого уровня в Украине, где позиции президентской вертикали достаточно слабы.До недавнего времени подобная ситуация была и во Львовском областном совете. Но после того, как в начале апреля его депутаты отправили в отставку с поста председателя Ирину Грымак из партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, ситуация радикально изменилась.Сначала временным исполняющим обязанности председателя Львовского областного совета стал первый заместитель Грымак – Евгений Гирнык, представитель партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Однако главе Львовской ОВА Максиму Козицкому, также возглавляющему областную организацию президентской партии "Слуга народа", такие изменения казались недостаточными. Губернатор всеми силами пытался протолкнуть в кресло председателя облсовета своего товарища по партии – Юрия Холода, еще одного зама Грымак.Поэтому никто особо не удивился, когда 30 июня Евгений Гирнык заявил, что по состоянию здоровья слагает полномочия первого заместителя председателя Львовского областного совета. Хотя решение об этом еще предстоит принять сессии облсовета, которая запланирована на 4 июля, однако пресс-служба этого органа сразу же сообщила, что обязанности председателя Львовского областного совета уже выполняет Юрий Холод."К сожалению, проблемы со здоровьем и необходимость длительной реабилитации не позволяют мне полноценно выполнять свои обязанности" – написал Евгений Гирнык в социальных сетях. Однако, по информации местных СМИ, состояние здоровья – не единственная причина отставки, тем более что Гирнык подал заявление не только о сложении полномочий первого заместителя председателя облсовета, но и заявления о выходе из фракции "Батькивщина" и о сложении всех полномочий в партийных структурах.Фактически это подтвердил и сам Гирнык, сообщение которого завершается словами: "В то же время верю, что начатые процессы независимого аудита имущества общей собственности и прозрачного конкурса на должность руководителя соответствующего управления будут завершены результативно, и Львовщина будет держать лидерство качественных государственных изменений".По информации из кулуаров Львовского областного совета, дальнейшее его переформатирование будет происходить путем создания нового крупного депутатского межфракционного объединения, куда войдут представители всех фракций облсовета, в том числе и "Европейской солидарности".Это объединение должно стать базой для нового большинства и насчитывать более 43 депутатов (всего их в облсовете 84). Входить туда смогут депутаты любой фракции – на их партийную принадлежность никто не будет обращать внимания. Главным требованием для них будет желание "тесно и плодотворно работать со Львовской ОВА", то есть без дискуссий штамповать решения губернатора. Или просто не замечать случаев, когда исполнительная власть с грубым нарушением закона присваивает полномочия представительской.Собственно эту традицию заложила еще Ирина Грымак, которая не протестовала против того, что бюджет Львовской области на 2023 год – единственный в Украине – был утвержден распоряжением губернатора, а не решением облсовета. Но сберечь должность это ей не помогло. Поэтому депутаты, рассчитывающие обменять поддержку губернатора на сохранение своего бизнеса или допуск к бюджетным потокам, скорее всего, будут разочарованы.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html

https://ukraina.ru/20230628/1047641080.html

https://ukraina.ru/20230630/1047699255.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, тернопольская область, львовская область, коррупция, украина