Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве
08:43 30.06.2023 (обновлено: 08:45 30.06.2023)
Сотрудники правоохранительных органов Украины предъявили депутату Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили 30 июня в Офисе генерального прокурора страны
По данным следствия, парламентарий обманом завладел деньгами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов.
"Зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Предварительно он получил еще 20 тысяч долларов", - указали в Офисе генпрокурора.
Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции.
"Для этого парламентарий гарантировал использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", - указано в телеграм-канале спецслужбы.
В СБУ добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как уточнила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинение предъявлено ее однопартийцу Сергею Алексееву.
"Сегодня ночью <...> у народного депутата Алексеева Сергея сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски, состоявшиеся без постановления суда и с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия", - написала она в телеграм-канале.
По данным парламентария, у Алексеева изъяли загранпаспорт, телефоны и деньги.
"Европейская солидарность" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", - добавила Геращенко.
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