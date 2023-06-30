Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве - 30.06.2023 Украина.ру
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Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве
Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве - 30.06.2023 Украина.ру
Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов Украины предъявили депутату Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили 30 июня в Офисе генерального прокурора страны
2023-06-30T08:43
2023-06-30T08:45
мошенничество
рада
петр порошенко
новости
украина
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По данным следствия, парламентарий обманом завладел деньгами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов. "Зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Предварительно он получил еще 20 тысяч долларов", - указали в Офисе генпрокурора.Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции.В СБУ добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Как уточнила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинение предъявлено ее однопартийцу Сергею Алексееву."Сегодня ночью &lt;...&gt; у народного депутата Алексеева Сергея сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски, состоявшиеся без постановления суда и с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия", - написала она в телеграм-канале.По данным парламентария, у Алексеева изъяли загранпаспорт, телефоны и деньги. "Европейская солидарность" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", - добавила Геращенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, рада, петр порошенко, новости, украина
мошенничество, Рада, Петр Порошенко, Новости, Украина

Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве

08:43 30.06.2023 (обновлено: 08:45 30.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов Украины предъявили депутату Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили 30 июня в Офисе генерального прокурора страны
По данным следствия, парламентарий обманом завладел деньгами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов.
"Зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Предварительно он получил еще 20 тысяч долларов", - указали в Офисе генпрокурора.
Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции.

"Для этого парламентарий гарантировал использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", - указано в телеграм-канале спецслужбы.

В СБУ добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как уточнила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинение предъявлено ее однопартийцу Сергею Алексееву.
"Сегодня ночью <...> у народного депутата Алексеева Сергея сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски, состоявшиеся без постановления суда и с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия", - написала она в телеграм-канале.
По данным парламентария, у Алексеева изъяли загранпаспорт, телефоны и деньги.
"Европейская солидарность" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", - добавила Геращенко.
- РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 18:03
"Мошенничество, злоупотребление, растрата": следователей из США отправляют на украинский фронт – WSJЧасть аудиторов и следователей специальной комиссии США по контролю над использованием Украиной военной и экономической помощи будут настаивать на личное посещение зоны боевых действий. Об этом 17 февраля сообщили генеральные инспекторы Пентагона, госдепартамента и Агентства международного развития в совместном интервью Wall Street Journal
 
мошенничествоРадаПетр ПорошенкоНовостиУкраина
 
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