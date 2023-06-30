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Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве

Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве - 30.06.2023 Украина.ру

Депутата Рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов Украины предъявили депутату Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили 30 июня в Офисе генерального прокурора страны

2023-06-30T08:43

2023-06-30T08:43

2023-06-30T08:45

мошенничество

рада

петр порошенко

новости

украина

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По данным следствия, парламентарий обманом завладел деньгами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов. "Зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Предварительно он получил еще 20 тысяч долларов", - указали в Офисе генпрокурора.Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции.В СБУ добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Как уточнила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинение предъявлено ее однопартийцу Сергею Алексееву."Сегодня ночью <...> у народного депутата Алексеева Сергея сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски, состоявшиеся без постановления суда и с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия", - написала она в телеграм-канале.По данным парламентария, у Алексеева изъяли загранпаспорт, телефоны и деньги. "Европейская солидарность" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", - добавила Геращенко.

https://ukraina.ru/20230217/1043684569.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мошенничество, рада, петр порошенко, новости, украина