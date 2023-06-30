https://ukraina.ru/20230630/1047691624.html

Грег Вайнер: Пока в Латвии все играют и пьют, Россия и США готовятся "заморозить" Украину

Грег Вайнер: Пока в Латвии все играют и пьют, Россия и США готовятся "заморозить" Украину - 30.06.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока в Латвии все играют и пьют, Россия и США готовятся "заморозить" Украину

Известный американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что происходит в Латвии с украинскими беженцами, из-за чего в Европе испугались... Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T12:45

2023-06-30T12:45

2023-06-30T13:42

интервью

латвия

россия (рф)

сша

украина

нато

евросоюз

польша

германия

спецоперация

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Известный американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что происходит в Латвии с украинскими беженцами, из-за чего в Европе испугались демарша ЧВК "Вагнер"; возможен ли сценарий военного мятежа в Штатах и почему Киеву не видать членства в НАТО.— Грег, вы были на днях в Риге. Как там обстановка?— Я начну с того, что не был в Риге один год и за это время цены выросли в среднем на 40%. И на хлеб, и на молоко — на все продукты. Килограмм клубники, например, стоит приблизительно 850 рублей. Немыслимо, чтобы в такой сельскохозяйственной стране как Латвия за один год так взлетели цены. Лекарства в среднем в 2–3 раза дороже, чем в Москве. Это совершенно сшибает с ног.Мои латышские друзья сетуют: цены растут, а зарплаты никто не думает повышать. Латышей практически не видно в кафе, ресторанах. Если кто-то сидит за столиком, как правило, слышна английская, французская или немецкая речь. Кстати, их тоже не очень много.— С чем вы это связываете?— В первую очередь с огромными ценами на электроэнергию, которые страшно выросли за год санкций на Россию. Это сказывается и на логистике, и на производстве, и на других аспектах латвийской промышленности.Также в Риге произошел мощный обвал недвижимости. Во-первых, у людей с российскими паспортами отбирают вид на жительство. Во-вторых, 19 сентября 2022 года был запрещен въезд в Латвию россиянам — обладателям краткосрочных шенгенских виз с несущественными целями, например, в целях туризма и отдыха. Это все вкупе, конечно, ударило по латвийскому рынку недвижимости со страшной силой.— Чувствуется ли антироссийская истерия в Риге?— Латышей, как я упомянул выше, больше волнуют внутренние проблемы. Дороговизна такая, что семейные бюджеты трещат под их тяжестью. Пенсионеры получают поддержку от государства на лекарства, но одними таблетками сыт не будешь — нужен хлеб, молоко.Знакомые латыши также выражали недоумение по поводу других происходящих в их родной стране событий. Например, ребята ёрничают: "Зачем бились над тем, чтобы снести памятник Пушкину? Лучше бейтесь, чтобы снизить цены".— Что пишут латвийские СМИ о ситуации в России и на Украине?— Я общался с коллегами-журналистами в Латвии. В отношении спецоперации (СВО) они настроены на единую волну с Евросоюзом и НАТО, и, как правило, повторяют все за западными средствами массовой информации — CNN, BBC и тому подобными. Чего-либо особенного, антирусского, в медиасообществе и прессе Латвии лично я не заметил.Основная боль у них — это латвийский парламент. Они не могут избрать президента, не понимают, состоятся ли внеочередные выборы, непонятно, какое будет правительство и будет ли оно вообще; дорого ли обойдётся народу все это, и так далее.Один мой латышский приятель, очень крупный политолог, в прошлом году предрекал Латвии "осень горячих покрышек". Но подобного не произошло, латыши на улицу не вышли. К сожалению, граждане Латвии предпочитают пить. Представьте типичный угол в Риге: стоит казино, рядом ликёроводочный магазин и банк, где можно снять деньги. Такой триумвират: люди играют, снимают деньги и пьют — таких пейзажей очень много в столице.— Много ли встречали украинских беженцев в Риге?— Украинских беженцев я практически не видел по сравнению с прошлым летом. Похоже, что поток схлынул. Или же они все перебрались в более хлебные, богатые страны Евросоюза типа Германии.— А русских много в Латвии?— Русские есть — около 60% от населения всей Риги — но все местные. Туристов русских, само собой, нет.— Есть ли конфликты на почве национальных отношений между латышами, украинцами и русскими в Латвии?— Нет. Замечу, что прошлым летом ко мне в Ригу приезжали ребята из Варшавы. И когда они зашли в магазины русской книги (дворцы размером в 200–400 метров!), они были удивлены — бросились покупать произведения, набили ими рюкзаки. И сказали, что в Польше такого нет — вообще невозможно.Здесь интересно другое: русскоязычные депутаты и партии потеряли поддержку электората на выборах. Если раньше на выборах в парламент они набирали 20%, то сейчас это 12%. Довольно сильное падение.— Скажите, как в Риге реагировали на ситуацию с мятежом Пригожина?— Очень несерьезно отнеслись, ерничали и иронизировали над этим. Почему-то все решили (опять же я говорю о своих знакомых журналистах, друзьях из Латвии), что это некая репетиция чего-то.— Что о субботнем демарше ЧВК "Вагнер" думают ваши коллеги в Европе и США?— Если говорить о позиции англичан, например, несколько моих британских приятелей считают, что вагнеровская группировка переходит в Белоруссию по одной простой причине. В Минске ЧВК вырастет до 40 тысяч и двинется от белорусской границы до Киева. Это будет лучшая ударная сила России, которая пойдет на прорыв Киева.— Есть ли у вас своя версия того, кто стоял за действиями Пригожина? Например, есть ли тут американский след?— Это какая-то партизанщина на мой взгляд, которую вряд ли бы кто-то на Западе стал финансировать и организовывать. Группировка "Вагнер" исходит из компании "Конкорд" — не самой бедной фирмы в Российской Федерации. Если верить западным источникам, Пригожин контролирует капитал размером в 15 миллиардов долларов. Зачем ему деньги, если он сам может их кому-нибудь одолжить? Американского следа тут точно нет. Естественно, кроме того, что ЦРУ заранее знали о подготовке мятежа…— То есть вы считаете, что американские спецслужбы действительно имели данные о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" и умолчали об этом?— История показывает, что у ЦРУ довольно точные источники. Например, они предсказали начало российских военных действий на Украине 24 февраля 2022 года за несколько дней до старта СВО; предсказывали различные события в 90-е годы. Видимо, у ЦРУ есть надежные источники и очень сильная аналитическая база с огромным числом прогнозистов, просчитывающих события.Кроме того, не забывайте: если посчитать совместное количество спутников Илона Маска, Пентагона и NASA — 6,2 тысячи американских спутников находится в космосе.— Какие политические выводы, с вашей точки зрения, можно сделать из истории с Пригожиным? Насколько такие ситуации опасны для России?— Если вспомнить пугачевский бунт — самый серьёзный и многолетний за всю историю Российской империи — когда он проходил, мы не были в состоянии войны. Российской империи удалось справиться с ситуаций тогда.То, что было сделано 23–24 июня ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина на фоне спецоперации, конечно, поражает. По сути, это удар в тыл своей страны. Удивительно, что с Пригожиным вообще пошли люди и даже не задумались о том, что идут против родины, которой и так несладко.— Возможен ли сценарий подобного военного мятежа в Штатах?— Есть такой небезызвестный штат одинокой звезды — Техас. Там всё время что-то происходит; в режиме нон-стоп Техас хочет отделяться от Америки и так далее. Но всё это мгновенно заканчивается, потому что американские федеральные власти действуют мгновенно и жестко.Например, в 90-е годы был такой американский религиозный деятель — Дэвид Кореш, который возглавлял секту "Ветвь Давидова". Он тоже объявил, что отделяется от Америки. Но пришла вооруженная армия США, приехала бронетехника и просто снесла его лагерь с лица земли. На этом все отделение закончилось.Единственное, во что я могу поверить, это в очередные расовые бунты. Но опять же в США существует 50–100 частных отрядов милиции — white power (белая сила) — которая одного за другим ловит и сажает в тюрьму бунтарей. Например, в Ку-клукс-клане сейчас осталось 3 тысячи человек на все Соединённые Штаты Америки, население которых 336 миллионов человек. А были времена, когда там состояли сотни тысяч американцев. [Ку-клукс-клан — ультраправая расистская террористическая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство белых и белый национализм].Где сейчас движение Black Lives Matter (BLM)? Их лидеры украли деньги, накупили себе недвижимости — все эти орлы под судом, их сейчас будут сажать, сажать и сажать. [Black Lives Matter — общественное движение в США, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. С англ. — "Жизни чёрных имеют значение"].Федеральные власти Америки не шутят с такими вещами [вооруженными мятежами] — здесь нет никаких игр. Все прекрасно понимают, что как только появляется серьёзная угроза независимости Соединённых Штатов, событие заканчивается мгновенно. Можно только попытаться икнуть… И то с опаской. Например, когда обсуждают поправки к конституции Соединённых Штатов, американцам разрешают икать. Но не более.Поэтому все разговоры российских политологов о возможной гражданской войне в Соединённых Штатах, видимо, идут от незнания ситуации.— В Америке, в том числе в вашингтонском истеблишменте, существуют различные кланы, каждый со своим мнением и которые иной раз действуют самостоятельно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Дробницкий. Может ли это как-то дестабилизировать Америку?— Вся история США — история противоречий, жестких столкновений мнений. В Америке до сих пор не пришли к единому мнению, кто убил президента Кеннеди. Я бы не стал использовать в данном аспекте слово "кланы", я бы назвал это лоббистскими группами.Например, есть Барак Обама — человек из Чикаго, который курирует Midwest (Средний Запад) в США. На пост президента Америки его продвигала чикагская группа. От города Нью-Йорка в свое время лоббировался Дональд Трамп. Правда, он считает себя резидентом Флориды, чтобы платить меньше налогов, но при всем при этом Трамп-тауэр находится на Пятой авеню.Помимо этого, есть лобби: нефтяное, газовое, сельскохозяйственное, медицинское... На последнее, например, приходится около 33 процентов всего бюджета Соединенных Штатов — оно одно из самых мощных. American Medical Association [c англ. — Американская медицинская ассоциация. — Ред.], основанная в 1847 году, является самой большой ассоциацией врачей и студентов в США. Есть группы по профессиональным и по деловым интересам и так далее.— Первые 14 танков Abrams доставили в польский порт Щецин 28 июня, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Что будет дальше?— Ну, привезли 14 танков в Польшу. И что? Это же не танковая армия из 140 единиц. Дождались поляки Abrams — пусть развлекаются, пусть думают, что за ними стоит сильный дядя Сэм. Может им ещё чего-нибудь дадут для счастья…Не забывайте, что в США проживает 10 миллионов поляков, и, между прочим, они все голосуют. Американский электорат с польскими корнями — это активная электоральная группа, которая вне всякого сомнения влияет на своих конгрессменов и сенаторов.— Киев прибегает к ядерному шантажу, угрожая терактом на Запорожской АЭС, который якобы должна устроить Россия. По итогу "пригожинского мятежа", эксперты на французском канале lci обсуждали, что в РФ бардак, кто угодно может завладеть ядерным оружием и тогда всему миру крышка…— Да и поэтому надо ввести войска НАТО для охраны ядерных объектов России…— Нет. В данном случае французы называют Владимира Путина "островом стабильности" и "гарантией неприменения ядерного оружия". Реально Путин — элемент стабильности для Запада?— Вне всякого сомнения. Президент России Владимир Путин, конечно, если так можно сказать, элемент стабильности. Он это много раз доказывал и ведёт себя как человек ответственный, знающий и профессиональный.Что касается страхов всего мира, что Пригожин придёт и захватит ядерную кнопку — я думаю это не серьёзно. Все прекрасно понимали, что "Вагнер" составом 4,5 тысячи человек не представляет угрозы и не дойдет до Москвы. Просто никто не хотел крови и последствий… Поэтому провели переговоры, и все непонятное партизанство закончилось.— Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Украина возлагает большие надежды на эту встречу. Получит ли Украина шанс на вступление в Альянс?— В Альянсе серьёзный раскол на эту тему: между молодыми натовцами (Восточная Европа, Балтия) и старой гвардией, страны которой являются основными донорами и спонсорами натовской программы. Молодые участники рвут когти и требуют Украину принять в НАТО, а старожилы не особо горят желанием это делать.Смогут члены Альянса преодолеть этот раскол — вопрос. Мой прогноз — Украине что-то дадут в качестве компенсации, но в НАТО не примут. Может быть организуют поставки F-16 или каких-то дальнобойных, управляемых снарядов. И на этом все. Никакого НАТО Киеву не видать — в июле точно.— В Копенгагене 24 июня в условиях секретности прошла конференция по Украине. Не готовят ли Киев к капитуляции?— После общения со своими украинскими и латвийскими коллегами, я склоняюсь к тому, что будет заморозка конфликта. Потому что урон, который получает мировая экономика от украинских событий, колоссален. Весь мир устал от этого, и все желают хотя бы перерыва.— Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о публикации в ближайшее время проекта по реализации замороженных российских активов в пользу Украины, передает Reuters. Удастся ли Киеву получить российские деньги?— Для немцев не имеет смысла открывать этот ящик Пандоры. Во-первых, если они пойдут этим путем, то поляки потребуют у них свои 300 миллиардов долларов — репарации за Вторую мировую войну. Немцам крыть будет уже нечем.Во-вторых, очень много претензий у других стран. Например, чем забиты музеи Англии? Египетскими, марокканскими, африканскими реликвиями, которые Британская империя награбила за колониальные годы. От нее могут потребовать вернуть все это.Я думаю, единственное, на что решатся немцы — снять проценты с этих 350 российских миллиардов долларов. Основной капитал российских активов в заморозке, если они не сумасшедшие, трогать не будут.Фон дер Ляйен в данном случае работает на свой электорат, который должен чувствовать, что Германское правительство жесткое и беспощадное.

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, латвия, россия (рф), сша, украина, нато, евросоюз, польша, германия, спецоперация, пригожин, владимир путин, урсула фон дер ляйен, мятеж, цру, репарации, замороженные активы, зарубежье