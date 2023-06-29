Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске - 29.06.2023 Украина.ру
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Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске - 29.06.2023 Украина.ру
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске
Город Краматорск в настоящее время является неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом сотрудники посольства России в Боготе сообщили в Twitter
2023-06-29T11:28
2023-06-29T14:22
новости
колумбия
зарубежье
краматорск
наёмники
минобороны рф
днр
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В Российском посольстве обрадовались, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий.Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что в оккупированном городе Краматорске (ДНР) российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.На Украине очень много эмиссаров со всего мира, они интересуются темой военного конфликта и с точки зрения своего пиара, и с точки зрения интересов тех стран, в которых они выросли, об этом рассказал в интервью Украина.ру писатель из Лондона Владимир Видеманн.Колумбийцы — это нация, которая находится в долговременном конфликте, поэтому им интересно, что и как происходит на эту тему в других странах, добавил писатель.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, колумбия, зарубежье, краматорск, наёмники, минобороны рф, днр
Новости, Колумбия, Зарубежье, Краматорск, наёмники, Минобороны РФ, ДНР

Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске

11:28 29.06.2023 (обновлено: 14:22 29.06.2023)
 
© Ігор Клименко | МВС / Telegram
© Ігор Клименко | МВС / Telegram
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Город Краматорск в настоящее время является неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом сотрудники посольства России в Боготе сообщили в Twitter
В Российском посольстве обрадовались, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".
"С тяжелым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни", - говорится в сообщении ведомства.
Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.
В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что в оккупированном городе Краматорске (ДНР) российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.
"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой ", - заверил официальный представитель Кремля.
На Украине очень много эмиссаров со всего мира, они интересуются темой военного конфликта и с точки зрения своего пиара, и с точки зрения интересов тех стран, в которых они выросли, об этом рассказал в интервью Украина.ру писатель из Лондона Владимир Видеманн.
Колумбийцы — это нация, которая находится в долговременном конфликте, поэтому им интересно, что и как происходит на эту тему в других странах, добавил писатель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Видеманн интервью
07:00
Владимир Видеманн о колумбийцах, попавших под российский удар в Краматорске
 
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