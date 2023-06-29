https://ukraina.ru/20230629/1047668830.html
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске - 29.06.2023 Украина.ру
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске
Город Краматорск в настоящее время является неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом сотрудники посольства России в Боготе сообщили в Twitter
2023-06-29T11:28
2023-06-29T11:28
2023-06-29T14:22
новости
колумбия
зарубежье
краматорск
наёмники
минобороны рф
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047668993_0:15:1155:665_1920x0_80_0_0_ff4a0663cb6aaf15e9895fe9d009fcbc.jpg
В Российском посольстве обрадовались, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий.Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что в оккупированном городе Краматорске (ДНР) российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.На Украине очень много эмиссаров со всего мира, они интересуются темой военного конфликта и с точки зрения своего пиара, и с точки зрения интересов тех стран, в которых они выросли, об этом рассказал в интервью Украина.ру писатель из Лондона Владимир Видеманн.Колумбийцы — это нация, которая находится в долговременном конфликте, поэтому им интересно, что и как происходит на эту тему в других странах, добавил писатель.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047655997.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047668993_125:0:1030:679_1920x0_80_0_0_bbe49c3bbaf74a4370eb22bd3bc2d44c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, колумбия, зарубежье, краматорск, наёмники, минобороны рф, днр
Новости, Колумбия, Зарубежье, Краматорск, наёмники, Минобороны РФ, ДНР
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске
11:28 29.06.2023 (обновлено: 14:22 29.06.2023)
Город Краматорск в настоящее время является неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом сотрудники посольства России в Боготе сообщили в Twitter
В Российском посольстве обрадовались, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".
"С тяжелым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни", - говорится в сообщении ведомства.
Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.
В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что в оккупированном городе Краматорске (ДНР) российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.
"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой ", - заверил официальный представитель Кремля.
На Украине очень много эмиссаров со всего мира, они интересуются темой военного конфликта и с точки зрения своего пиара, и с точки зрения интересов тех стран, в которых они выросли, об этом рассказал в интервью Украина.ру писатель из Лондона Владимир Видеманн.
Колумбийцы — это нация, которая находится в долговременном конфликте, поэтому им интересно, что и как происходит на эту тему в других странах, добавил писатель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь