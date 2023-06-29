https://ukraina.ru/20230629/1047668830.html

Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске

Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске - 29.06.2023 Украина.ру

Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске

Город Краматорск в настоящее время является неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом сотрудники посольства России в Боготе сообщили в Twitter

2023-06-29T11:28

2023-06-29T11:28

2023-06-29T14:22

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В Российском посольстве обрадовались, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий.Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что в оккупированном городе Краматорске (ДНР) российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.На Украине очень много эмиссаров со всего мира, они интересуются темой военного конфликта и с точки зрения своего пиара, и с точки зрения интересов тех стран, в которых они выросли, об этом рассказал в интервью Украина.ру писатель из Лондона Владимир Видеманн.Колумбийцы — это нация, которая находится в долговременном конфликте, поэтому им интересно, что и как происходит на эту тему в других странах, добавил писатель.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, колумбия, зарубежье, краматорск, наёмники, минобороны рф, днр