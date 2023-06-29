Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. Об этом 29 июня сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
По его словам, украинские войска усиливают действия наступательного характера в районе Артемовска и Соледара.
Военный эксперт отметил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ.
Накануне южная группировка российских войск отразила пять атак ВСУ на Донецком направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой Народной Республике.
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