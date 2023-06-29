Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко - 29.06.2023 Украина.ру
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Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко
Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко - 29.06.2023 Украина.ру
Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. Об этом 29 июня сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
2023-06-29T08:40
2023-06-29T08:40
днр
всу
андрей марочко
новости
бронетехника
донецкое направление
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По его словам, украинские войска усиливают действия наступательного характера в районе Артемовска и Соледара.Военный эксперт отметил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ.Накануне южная группировка российских войск отразила пять атак ВСУ на Донецком направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой Народной Республике.
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днр, всу, андрей марочко, новости, бронетехника, донецкое направление
ДНР, ВСУ, Андрей Марочко, Новости, бронетехника, Донецкое направление

Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко

08:40 29.06.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. Об этом 29 июня сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
По его словам, украинские войска усиливают действия наступательного характера в районе Артемовска и Соледара.
Военный эксперт отметил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ.
Накануне южная группировка российских войск отразила пять атак ВСУ на Донецком направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой Народной Республике.
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ДНРВСУАндрей МарочкоНовостибронетехникаДонецкое направление
 
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