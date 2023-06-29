https://ukraina.ru/20230629/1047661417.html

Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко

Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко - 29.06.2023 Украина.ру

Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. Об этом 29 июня сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко

2023-06-29T08:40

2023-06-29T08:40

2023-06-29T08:40

днр

всу

андрей марочко

новости

бронетехника

донецкое направление

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По его словам, украинские войска усиливают действия наступательного характера в районе Артемовска и Соледара.Военный эксперт отметил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ.Накануне южная группировка российских войск отразила пять атак ВСУ на Донецком направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой Народной Республике.

https://ukraina.ru/20230622/1047485123.html

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2023

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днр, всу, андрей марочко, новости, бронетехника, донецкое направление