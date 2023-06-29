https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию - 29.06.2023 Украина.ру

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"

2023-06-29T07:54

2023-06-29T07:54

2023-06-29T07:54

военкомат

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"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок — это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию", — заявил он.Павлюк подчеркнул, что рабочая группа будет заниматься различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".

https://ukraina.ru/20230623/1047505361.html

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военкомат, новости, украина, коррупция, руководители