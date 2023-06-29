Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию - 29.06.2023 Украина.ру
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Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию - 29.06.2023 Украина.ру
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию
Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
2023-06-29T07:54
2023-06-29T07:54
военкомат
новости
украина
коррупция
руководители
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"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок — это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию", — заявил он.Павлюк подчеркнул, что рабочая группа будет заниматься различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
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военкомат, новости, украина, коррупция, руководители
военкомат, Новости, Украина, коррупция, руководители

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

07:54 29.06.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок — это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию", — заявил он.
Павлюк подчеркнул, что рабочая группа будет заниматься различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
Переговоры России и Украины в Стамбуле
23 июня, 11:38
На Украине проверят всех военкомов после скандала с заграничной недвижимостью Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия попросит уполномоченные органы провести проверку в отношении военкомов всех украинских областей после скандала вокруг военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Об этом он сообщил 23 июня в своем телеграм-канале
 
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