Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию
Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок — это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию", — заявил он.
Павлюк подчеркнул, что рабочая группа будет заниматься различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
23 июня, 11:38На Украине проверят всех военкомов после скандала с заграничной недвижимостью Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия попросит уполномоченные органы провести проверку в отношении военкомов всех украинских областей после скандала вокруг военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Об этом он сообщил 23 июня в своем телеграм-канале